Warcraft 1 e 2 per la prima volta in digitale

Marco Locatelli,

Da pochissime ore sulla piattaforma di digital delivery GOG sono sbarcate due vere e proprie pietre miliardi del genere RTS: Warcraft e Warcraft II di Blizzard.

La distribuzione di questi due titoli in versione digitale è una manna dal cielo per i fan di vecchia data, visto che si tratta della prima volta che i due videogiochi vengono rilasciati in versione digital e trovare una copia fisica è molto difficile: la loro pubblicazione risale a 24 e 25 anni fa. Chiunque avesse nostalgia di questi due giganti della strategia in tempo reale per PC può approfittarne sborsando pochi euro.

Nel caso del primo Warcraft, l’edizione che viene venduta su GOG è praticamente identica all’originale del 1994 con alcune piccole migliorie che riguardano l’ottimizzazione con i sistemi operativi odierni. Per Warcraft 2, invece, i cambiamenti sono un po’ più invasivi visto che il gioco dispone anche di una modalità multiplayer. L’edizione distribuita da GOG è infatti la Warcraft 2: Battle.net Edition.

Due le possibilità di gioco per Warcraft II offerte al giocatore, come si legge nella descrizione del titolo su GOG:

Il classico consente l’esperienza autentica e un multiplayer completamente funzionale con il servizio di gioco online Battle.net di Blizzard. La versione aggiornata viene fornita con una serie di correzioni per garantire la piena compatibilità con le macchine moderne e con il supporto e l’upscaling ad alta risoluzione.

I giocatori saranno in grado di selezionare la versione che desiderano giocare all’avvio del software. Warcraft II contiene sia il gioco base che l’espansione Beyond the Dark Portal. Parlando di prezzi, il primo Warcraft può essere acquistato al prezzo di 5,29 euro, mentre il secondo 8,89 euro. I due giochi sono acquistabili anche insieme al prezzo di 13,29 euro. Questo il link se siete interessati all’acquisto.

Il binomio Blizzard-GOG è stato molto proficuo in questi giorni: infatti solo poche settimane fa anche il primo Diablo, il re degli action-RPG, è stato portato su GOG, con notevole successo tra l’altro.