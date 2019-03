Xiaomi Black Shark 2 in Italia dal 1 aprile

Luca Colantuoni,

Gli utenti italiani possono finalmente ordinare il nuovo Black Shark 2. Lo smartphone dedicato ai mobile gamers, annunciato dieci giorni fa in Cina, verrà spedito a partire dal 1 aprile. È possibile scegliere tra due versioni con 8 e 12 GB di RAM. I primi 100 utenti riceveranno in regalo il Black Shark 2 Pro Kit.

Il target dello smartphone è subito evidente osservando il telaio ispirato alle linee di un’automobile sportiva. Il design ergonomico permette di mantenere una presa salda durante il gioco, mentre la cover in vetro allontana il calore. Xiaomi ha implementato anche un sistema di raffreddamento (Liquid Cooling 3.0) composto da heat pipe, dissipatore in rame e foglio di grafene. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,39 pollici (2340×1080 pixel) con supporto HDR.

Il display è anche sensibile alla pressione, in quanto permette di impostare zone touch che simulano i pulsanti di un gamepad da usare con i pollici. Altre caratteristiche gaming sono il motore aptico per le vibrazioni, gli altoparlanti stereo frontali e le strisce di LED RGB che si illuminano in sincrono con gli effetti dei giochi e la musica.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 855, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, dual camera posteriore da 48 e 13 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0 (27 Watt).

Il sistema operativo è Android 9 Pie. Premendo il pulsante Shark Key viene mostrato il gaming hub per l’accesso rapido ai giochi. Ci sono inoltre opzioni per disattivare le notifiche e attivare il Ludicrous Mode per ottenere le massime prestazioni. I prezzi sono 549,00 euro (8 GB di RAM, colore nero) e 649,00 euro (12 GB di RAM, colore argento). Il Black Shark 2 Pro Kit include due gamepad che si fissano ai lati dello smartphone e la custodia protettiva in kevlar.