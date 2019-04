Valve prepara il visore Index

Antonino Caffo,

C’erano state voci sull’eventualità che Valve stesse lavorando ai suoi visori di realtà virtuale, avendo precedentemente lanciato il kit VR in collaborazione con HTC. Ora quelle voci sono diventate un prodotto reale: il Valve Index.

Tuttavia, il nome è quasi tutto ciò che sappiamo sugli accessori VR, almeno per ora. La compagnia ha pubblicato sul proprio sito un teaser che invita ad “aggiornare la tua esperienza”, indicando maggio 2019 come data di lancio del prodotto. Tecnicamente non è dato sapere nulla, se non che a bordo degli occhialini dovrebbe esservi tutto il meglio attualmente a disposizione, in quanto a processore, GPU e ovviamente contenuti scaricabili direttamente dal plurpremiato store della compagnia.

Difficile dire se, al lancio, avremo già una versione ad-hoc di Half Life, che molti analisti associavano al dispositivo in via di presentazione. Anche se lo fosse, Valve aspetterà il momento giusto per confermarlo, del resto manca ancora più di un mese. È certamente un periodo molto intenso per i nuovi visori VR, con Oculus Rift S e Oculus Quest in procinto di essere messi in commercio, e l’ HTC Vive Focus Plus in arrivo il 15 aprile. C’è più scelta che mai per i consumatori esigenti, e questo significa che Valve Index si troverà di fronte a una forte concorrenza quando vedrà la luce del giorno.

Presumibilmente ospiterà lo stesso store di app e giochi di SteamVR sui modelli d HTC anche se esteticamente le cose cambieranno. L’unica immagine a disposizione nasconde due sensori sul lato e l’eventualità che l’accessorio abbia un campo visivo più ampio del normale. In attesa di saperne di più, il consiglio è di rimandare un’eventuale spesa simile, sia perché il Vale Index potrà costare il giusto sia per per capire che pletora di prodotti avrò già con sé, per confrontarli con gli altri aggeggi di pari gamma presenti sul mercato.