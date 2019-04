IBM presenta i nuovi sistemi Storwize V5000

Antonino Caffo,

Dopo circa cinque anni, IBM ha aggiornato i modelli di fascia media delle appliance di archiviazione Storwize, aggiungendo i modelli V5010E e V5030E al portafoglio dei prodotti.

Sebbene il mercato degli storage entry-level e midrange sia in gran parte dominato dai provider di cloud storage, la domanda di soluzioni on-premise per le aziende continua a sostenere le vendite nel settore. Per questo, IBM sta posizionando le nuove declinazioni nel mezzo delle distribuzioni multicloud, in modo particolare con Spectrum Virtualize for Public Cloud, che semplifica l’utilizzo del cloud per le strategie di disaster recovery. Secondo Sergio Patano, Associate Research Director di IDC:

Il panorama attuale vede l’88% delle aziende adottare almeno due servizi in cloud ma solo il 9% va oltre, con anche 10 soluzioni; segno che la fiducia è ancora il muro da valicare. Una delle cause risiede anche nella necessità di aggiornare gli IT Manager a un sistema di gestione multicloud anziché centralizzato.

Parlando di hardware, le principali innovazioni di Storwize V5010E e V5030E riguardano le opzioni di connessione e il numero di unità che possono essere aggiunte a un sistema, in grado di arrivare ad una configurazione 5U con 92 unità, per una capacità massima di 2,8 PB. V5010E include un connettore iSCSI da 1 GB sulla scheda madre ed esegue l’upgrade della connessione a 10 GbE. Entrambi i sistemi includono supporto opzionale per Fibre Channel da 16 GB/s, 12 GB/s SAS, 25 GB/s iSCSI (iWARP o RoCE) e 10 GB/s iSCSIe con connettività iSCSI da 10 GB/s.

Per ciò che concerne lo storage in sé, la prossima generazione di Storwize V5000 supporta dischi rigidi tradizionali da 3,5″ fino a 14 TB e a stato solido da 2,5″ con capacità di 800 GB, 1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB e 30,72 TB. Rimane il supporto per le unità SAS 10K legacy, con capacità superiori a 2,4 TB. V5010E, inoltre, può gestire un massimo di 392 unità per sistema attraverso l’uso di enclosure di espansione, mentre V5030E abbraccia fino a 760 unità per sistema o 1.520 in cluster a due vie. In termini di set di funzionalità, la differenza tra i due è il supporto per la crittografia, nonché la compressione e la deduplicazione dei dati su V5030E, per la quale IBM promette “prestazioni di migliori su carichi di lavoro a livello applicativo”.