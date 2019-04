I nuovi Acer avranno la GeForce GTX 1650

Antonino Caffo,

Una slide diffusa da Videocardz contribuisce a svelare qualche particolare della prossima flotta di portatili Nitro di Acer. A quanto pare, i notebook pensati per il gaming avranno a bordo schede grafiche di nuova generazione, tra la ancora non presentata Nvidia GeForce GTX 1660 Ti alla già conosciuta GTX 1650. Un’indiscrezione che è una prova del fatto che la versione Ti esiste davvero e che prenderà tutto ciò che si trova sulla declinazione tradizionale trasmutandolo in potenza computazionale avanzata.

Ci sono già stati diversi leak sul presunto arrivo della 1650, che sarà l’offerta di Turing di fascia più bassa, e questo certamente fa da supporto alle voci, contemplate dalla slide di Videocardz. La diapositiva in questione dovrebbe giungere direttamente da una presentazione di Acer, che mostra le specifiche di base di alcuni notebook Nitro, incluso il fatto che funzionano con processori della serie H di Coffee Lake di 9a generazione e opzioni GPU che includono la GTX 1660 Ti, la GTX 1650 e la GTX 1050 (l’ultima di generazione precedente).

Un benchmark di 3DMark, trapelato presumibilmente da un notebook che eseguiva la dotazione mobile con GTX 1650, era apparso nei giorni scorsi, insieme ad un test con oggetto il funzionamento di Final Fantasy XV in versione desktop, utile per accorgersi che le prestazioni con l’hardware più recente andavano ben oltre le performance con la Radeon RX 570 di AMD, rivale diretta di Nvidia.

Si prevede che la GTX 1650 abbia un clock di base di 1395 MHz, con 4 GB di memoria video GDDR5, sempre secondo il rumor. Ci aspettiamo di vedere questa GPU entro aprile, visto che qualcuno parla del 22 come giorno possibile del rilascio. Per quanto riguarda i laptop Acer in arrivo, questi apparentemente includono modelli Nitro da 15 pollici e 17 pollici, con cornici super-slim nonché un’opzione per una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una risoluzione Full HD.