Microsoft Edge su Chromium è arrivato

Il nuovo browser Edge basato su Chromium è finalmente disponibile per gli Insider. Con una semplice comunicazione arrivata via email agli iscritti al programma Insider, Microsoft ha comunicato la disponibilità pubblica delle prime build di sviluppo del suo nuovo browser. Attualmente, il nuovo browser è disponibile solamente nel Dev Channel e nel Canary Channel che offrono aggiornamenti settimanali o giornalieri. Trattasi, dunque, di build che saranno aggiornate di frequente e quindi è lecito immaginare anche potenzialmente instabili, almeno per il momento.

Il Beta Channel che offrirà aggiornamenti ogni 6 settimane non è ancora stato aperto. Attualmente, il nuovo browser Edge è disponibile solo per Windows 10. Sotto i link per i download, ci sono delle opzioni che permetteranno di essere avvisati di quando saranno disponibili le versioni per Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e macOS. La build di Edge per il canale di sviluppo Canary è la 75.0.121.1, mentre quella per il canale Dev è la 74.1.96.24. Nelle prossime ore, con i primi test su strada sarà possibile scoprire tutti i segreti di questo nuovo browser. Partono quindi ufficialmente i test con gli Insider per il nuovo Edge, un nuovo browser su cui Microsoft punta davvero molto.

L’azienda non ha ancora detto quale delle caratteristiche uniche del vecchio Edge saranno portate nel nuovo browser. Microsoft, la settimana scorsa, ha annunciato che non venderà più gli ebook, quindi è probabile che il nuovo browser non li supporterà come il vecchio. Il nuovo browser, invece, supporterà lo streaming a 4K. Non c’è ancora, invece, nessuna possibilità di scrivere sulle pagine web con il pennino.

Tante altre funzionalità arriveranno in futuro, ma lo sviluppo del browser è adesso solamente all’inizio. I prossimi mesi saranno davvero molto interessanti.