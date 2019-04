Microsoft, addio alla sezione Libri sullo store

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di rimuovere la sezioni Libri all’interno del Microsoft Store di Windows 10. Era dal 2017 che il gigante del software aveva introdotto una nuova sezione all’interno dello store del suo sistema operativo che permetteva l’acquisto di ebook da leggere direttamente attraverso il browser Edge. Una novità, però, che era sempre stata riservata solamente agli utenti americani.

Microsoft ha, adesso, deciso di mettere la parola fine a questo servizio. Tutti gli ebook già acquistati dagli utenti rimarranno accessibili sino al prossimo luglio e poi saranno rimossi. Anche i libri digitali gratuiti scaricati dallo Store non saranno più accessibili. Proprio per questo, la società ha deciso di offrire un rimborso agli utenti per tutti i libri digitali che avevano acquistato o preordinato. Gli utenti interessarti saranno contattati direttamente da Microsoft via email. Il rimborso avverrà attraverso il metodo di pagamento utilizzato dagli utenti per l’acquisto degli ebook. In caso non fosse possibile utilizzare questo sistema, Microsoft rimborserà i clienti offrendo del credito da usare all’interno del Microsoft Store.

Microsoft offrirà, inoltre, un credito aggiuntivo di 25 dollari da usare sempre nel Microsoft Store per tutti coloro che avevano inserito note ed appunti all’interno degli ebook.

Secondo ZDNet, il motivo che ha spinto Microsoft a questa decisione sarebbe da identificarsi nella volontà della società di voler semplificare i suoi servizi. Il gigante del software non averebbe più alcun interesse a competere con Amazon, Apple Books e Google Play Books.

Probabilmente, il servizio non era particolarmente utilizzato e quindi il gigante del software ha semplicemente deciso di tagliarlo. Una decisione che non dovrebbe causare troppo problemi ma che mette in evidenza come un buon vecchio libro cartaceo continui in alcuni casi ad essere la scelta migliore visto che una volta acquistato non potrà mai essere “cancellato” da scelte aziendali.