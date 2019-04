MMD presenta il nuovo Philips 329P9H

Antonino Caffo,

MMD, compagnia leader nella produzione di display e partner Philips, ha annunciato l’arrivo del nuovo monitor LCD Philips 329P9H/01 Brillance con USB-C Dock. Si tratta di un display da 32 pollici, che monta una varietà di funzioni ad elevate prestazioni realizzate per soddisfare sia i professionisti che gli amanti del gaming. Pregio della risoluzione UltraClear 4K UHD (3840 x 2160), di una costruzione ergonomica e di una serie di opzioni di connettività e visualizzazione davvero interessanti.

Pensiamo alla docking station USB 3.1 Type-C, che garantisce convenienza e versatilità tramite una base a cui collegare, senza l’ingombro di tanti cavi, varie periferiche, come tastiera, mouse ed Ethernet RJ-45. La connessione ad una fonte esterna, desktop o notebook, può avvenire attraverso USB-C, così da guardare video a risoluzione elevata e trasferire dati ad altissima velocità, mentre si alimenta e ricarica il computer. Ma non finisce qui: a bordo troviamo un interruttore integrato MultiClient KVM, per controllare due diversi PC con una sola dotazione di periferiche, passando da uno all’altro con un solo tasto. Inoltre, il Philips 329P9H include una webcam pop-up dotata degli avanzati sensori di riconoscimento facciale di Windows Hello e progettata per riposizionarsi comodamente all’interno del monitor quando non utilizzata.

La tecnologia MultiView supporta la doppia connessione e visualizzazione attiva, permettendo di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come ad esempio fisso e portatile, semplificando il multi-tasking. Ma non solo: FlickerFree e la modalità LowBlue aiutano a non affaticare gli occhi, mentre la SmartErgoBase consente di inclinare, girare e ruotare il monitor alla posizione più adatta alle proprie esigenze. La base include un sistema di gestione dei cavi, la tecnologia LightSensor e quella PowerSensor, per trasmettere e ricevere segnali infrarossi con cui determinare la presenza o l’assenza di un utente e regolare la luminosità di conseguenza. Il Philips 329P9H è disponibile a un prezzo consigliato di 899 euro.