Tesla Model 3, più potenza e più velocità

Filippo Vendrame,

Novità molto importanti per tutti i possessori di una Tesla Model 3. La società americana ha annunciato di stare lavorando ad un nuovo aggiornamento che consentirà di poter sfruttare maggiormente la potenza del motore per poter procedere ad alte velocità per tempi più lunghi. Contestualmente, questo aggiornamento permetterà anche di migliorare la velocità massima ma solo per il modello Performance.

Quando la casa automobilistica aveva lanciato il modello Standard Range, aveva anche promesso il rilascio di diversi aggiornamenti per le Model 3 che avrebbero ottimizzato il loro funzionamento su strada. Il mese scorso, per esempio, Tesla aveva già rilasciato un aggiornamento volto ad aumentare il range delle Model 3 ottimizzando il funzionamento del motore. La settimana dopo, la società di Elon Musk rilasciò un secondo aggiornamento volto ad aumentare la potenza delle Model 3 che hanno così migliorato le loro capacità di accelerazione.

Proprio da questo ultimo aggiornamento è stato possibile scoprire che Tesla sta lavorando ad un nuovo update chiamato “High Speed ​​Performance” che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Tale aggiornamento sarà gradito soprattutto agli utenti tedeschi visto che potranno sfruttare al massimo le prestazioni delle Model 3 sulle loro autostrade prive, in molti tratti, di limiti di velocità.

Una delle criticità rivolte alle Model 3, era proprio l’impossibilità di mantenere alte velocità per lunghi tratti. Grazie a questo futuro update, questo problema dovrebbe venire risolto. Per le Tesla Model 3 Performance, invece, la velocità massima dovrebbe passare da 155 miglia orarie a 162 miglia orarie.

Questi aggiornamenti sono stati possibili grazie alla raccolta dei dati effettuata da Tesla sulle prime Model 3 su strada. Dati che hanno permesso di ottimizzare il rendimento senza precludere l’affidabilità del motore e del pacco batteria.

Questi update sono anche l’ulteriore dimostrazione dei vantaggi delle auto connesse che grazie a costanti aggiornamenti possono migliorare le loro prestazioni e ricevere la possibilità di accedere a nuova funzionalità.