Xbox Game Pass Ultimate: abbonamento all inclusive

Filippo Vendrame,

Microsoft sta pianificando il lancio di un nuovo abbonamento chiamato “Xbox Game Pass Ultimate” che combina Xbox Live Gold e Xbox Game Pass. Secondo alcune indiscrezioni, tale abbonamento dovrebbe prevedere un costo mensile di 14,99 dollari al mese. Secondo The Verge, questo nuovo abbonamento potrebbe essere lanciato in concomitanza con il debutto della nuova console Xbox One S All-Digital che è attesa per i primi giorni del mese di maggio.

La combinazione degli abbonamenti Xbox Game Pass e Xbox Live in un’unica tariffa mensile significa che i possessori di una console Xbox potranno risparmiare circa 5 dollari al mese rispetto al prezzo dei due abbonamenti sottoscritti singolarmente. Non è un risparmio enorme, ma il nuovo abbonamento è stato pensato esplicitamente per la nuova console che, come noto, non disporrà di un lettore disco e dunque farà affidamento solamente sui contenuti digitali. Microsoft ha già sperimentato brevemente nel passato soluzioni combinate per vedere il gradimento del pubblico. Si pensi a Xbox All Access che offriva una console Xbox One X in affitto con Xbox Live Gold e Xbox Game Pass a 34,99 dollari al mese.

Microsoft sta sempre di più puntando sui servizi digitali e soprattutto su Xbox Game Pass. La possibilità di poter disporre di un abbonamento unico ad un prezzo vantaggioso potrebbe risultare molto interessante per molti videogiocatori fedeli all’ecosistema della casa di Redmond.

Inoltre, la società, come noto, sta sviluppato la sua piattaforma di streaming dei giochi, xCloud. Xbox Game Pass Ultimate potrebbe diventare uno dei pilastri proprio di xCloud permettendo ai giocatori di poter accedere ad un ampio database di giochi con un unico abbonamento su ogni loro dispositivo. Nel giro di qualche settimane si capirà qualcosa di più della nuova strategia di Microsoft sui giochi digitali.