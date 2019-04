LG: nuovi Smart TV e in Italia il TV arrotolabile

Flavio Piccioni,

LG ha deciso di rinnovare la sua gamma di Smart TV, e lo ha fatto con due eventi tenuti a Milano a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Il primo, presso il Teatro alla Scala di Milano, ha visto l’azienda coreana svelare i nuovi modelli appartenenti alle collezioni LG OLED TV AI ThinQ e LG NanoCell TV AI ThinQ, mentre in occasione del Fuorisalone è stato finalmente mostrato per la prima volta in Europa il modello LG Signature OLED TV R, il primo TV arrotolabile al mondo che era stato precedentemente annunciato lo scorso gennaio al CES di Las Vegas.

E proprio il Signature OLED TV R è protagonista di una suggestiva installazione in collaborazione con lo studio di architettura Foster + Partners, che rimarrà visitabile presso i locali del Superstudio Più di via Tortona a Milano fino a sabato 13 aprile, ed in cui i colori naturali e il contrasto assoluto del pannello OLED di LG si combinano al suono realistico Dolby Atmos per un’esperienza audio-visiva unica e coinvolgente. LG Signature OLED TV R sarà disponibile all’acquisto in Italia alla fine del 2019, ma non ne conosciamo ancora il prezzo.

Il resto della collezione 2019 di Smart TV LG invece è caratterizzato da una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale e dalla potenza dei nuovi processori α (Alpha) di seconda generazione. L’intelligenza artificiale interviene in tre modi: il miglioramento della qualità dell’immagine (AI Picture), del suono (AI Sound) e dell’esperienza utente (AI UX), che grazie al sistema operativo WebOS 4.5 sviluppato da LG integra all’interno dei televisori le piattaforme di Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Homekit / Airplay 2.

La gamma di TV della serie OLED 2019 è composta da quattro serie. La più avanzata è la LG Signature OLED TV W9, caratterizzata da processore α9 di seconda generazione, un design sottile e leggero, e display da 65” o 77” dello spessore di soli 3,57mm; a seguire LG OLED TV E9, disponibile nei tagli da 55” e 65”, sembra fluttuare grazie a un cristallo trasparente che emerge dalla soundbar minimalista con Dolby Atmos; la terza serie è la LG OLED TV C9, disponibile a 55”, 65” e 77”, caratterizzato da una base/soundbar dal design gradevole e audio in front-firing; infine gli LG OLED TV B9 da 55” e 65” costituiscono la serie entry-level OLED con il nuovo processore α7.

La gamma NanoCell è costituita da tre serie, tutte con processore α7 di seconda generazione, colori più naturali (Nano Color), ampio angolo di visione (Nano Accuracy), bordi molto sottili (Nano Bezel), compatibilità Dolby Vision, audio Dolby Atmos, e dimensioni variabili dai 49” agli 86”.

La collezione di LG TV 2019 sarà disponibile nei principali negozi di elettronica nelle prossime settimane.