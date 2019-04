Nokia 9 PureView, il lancio italiano

Flavio Piccioni,

Durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona HMD Global ha lanciato il suo nuovo smartphone top di gamma caratterizzato dalla presenza di ben cinque fotocamere posteriori (sei se consideriamo il sensore ToF), lenti Carl Zeiss e il ritorno del marchio PureView già utilizzato in passato dall’azienda finlandese per i suoi smartphone più orientati alla fotografia.

Da oggi il Nokia 9 PureView è ufficialmente disponibile alla vendita in Italia, al prezzo di lancio di €649, e il management italiano di HMD Global ha voluto presentarlo ai suoi fan con un evento tenutosi a Milano, a cui hanno partecipato fra gli altri tre fotografi che ci hanno raccontato la loro esperienza di scatto fotografico con il nuovo flagship finlandese.Sul palco si sono alternati il fotografo e insegnante @YorickPH, la travel blogger @FreeSoulOnTheRoad e l’instagrammer @Curly.Beard, che condivideranno i loro migliori scatti catturati da Nokia 9 PureView con gli hashtag #ShotOnNokia9 e #Nokia9PureView.

Con l’occasione il management di Nokia ha anche annunciato l’arrivo odierno di un aggiornamento per il Nokia 9 PureView, che porta il software alla sua versione commerciale finale andando a risolvere alcuni bug presenti nelle release precedenti arrivate nel nostro paese tramite canali di importazione parallela.

Ricordiamo che il Nokia 9 PureView ha un display pOLED HDR10 da 5,99 pollici con risoluzione 2K e tecnologia PureDisplay, ricoperto di Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro; il processore è un Qualcomm Snapdragon 845 con grafica Adreno 630, 6GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione UFS2.1, corredato da un apposito processore Light dedicato a raccogliere le informazioni provenienti dalle 5 fotocamere e a fonderle in una immagine unica.

I cinque sensori, tutti prodotti da Sony, hanno risoluzione di 12MP, focale da 28mm (wide), apertura f/1.8 e pixel da 1,25µm; due di essi sono a colori con filtro Bayer RGB e tre sono monocromatici, per acquisire una luminosità pari a circa a dieci volte quella raccolta da un sensore standard; a questi si aggiunge un sesto sensore ToF in grado di acquisire maggiori dettagli sulla profondità e a migliorare l’autofocus. La fotocamera frontale è invece da 20MP.

Completano la scheda tecnica il lettore d’impronte ottico sotto al display, la batteria da 3320mAh con supporto alla ricarica wireless QI da 10 Watt, la presenza di 3 microfoni direzionali con tecnologia Nokia OZO per l’acquisizione di audio ad alta qualità, la porta USB Type-C 3.1 e la certificazione di impermeabilità IP67.

Il software, come per tutti gli altri smartphone Nokia, è Android One nella versione 9, con la garanzia di aggiornamenti di sicurezza mensili per i prossimi tre anni e di due major release Android.