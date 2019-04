Nuovo Edge, le funzioni rimosse di Chrome

Filippo Vendrame,

Nella serata di ieri, Microsoft ha rilasciato le prime build di sviluppo del suo nuovo browser Edge basato su Chromium. Gli Insider hanno dunque potuto iniziare a scaricare il nuovo browser per provarne le nuove funzionalità ed inviare alla casa di Redmond i primi feedback. Una delle prima cose che ha stupito del nuovo browser è che risulta essere molto stabile e che sembra funzionare meglio di Chrome per Windows 10 nonostante il suo sviluppo sia iniziato da poco.

Rispetto al browser sviluppato da Google ci sono, però, delle differenze evidenti. In particolare, Microsoft ha rimosso o disattivato una serie di funzionalità che si possono trovare comunemente all’interno di Chrome. Più nello specifico, Microsoft ha rimosso o sostituito più di 50 servizi di Google che fanno parte di Chromium. Si menzionano, per esempio, Google Now, Google Cloud Messaging, Cloud Print e altro. Questi dettagli molto interessanti che mettono in luce alcune delle principali differenze tra il nuovo Edge ed il browser di Google sono emersi all’interno di alcune slide condivise dal noto leaker WalkingCat.

Naturalmente, Microsoft ha introdotto anche alcuni miglioramenti come il supporto allo streaming 4K. Inoltre, la casa di Redmond sta lavorando ad una versione del nuovo Edge per piattaforma ARM e sta lavorando per migliorare i consumi e così ottimizzare l’autonomia nei computer portatili.

Gli sviluppatori possono iniziare quindi a testare queste prime novità. Ovviamente, il lavoro da fare è ancora molto prima che il nuovo Edge basato su Chromium possa essere pronto per essere distribuito pubblicamente a tutti. Tuttavia, il lavoro svolto sino ad ora da Microsoft è stato molto positivo e quindi le premesse affinché il nuovo browser possa risultare molto interessante e migliore del precedente ci sono tutte.

Al momento, il nuovo Edge è solamente disponibile per i computer Windows 10.