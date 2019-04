Wind Tre Super Rete 4.5G, le province coperte

Filippo Vendrame,

Super Rete 4.5G è la nuova rete ad alte prestazioni di Wind Tre frutto della fusione delle reti di Wind e di 3 Italia. Grazie a questa rete i clienti dell’operatore possono usufruire di prestazioni elevatissime con la possibilità di raggiungere anche velocità nell’ordine di 1 Gbps. Sino ad ora non era ben chiaro dove la nuova rete fosse disponibile.

Adesso, Wind Tre ha deciso di aprire una pagina ufficiale dove è presente una mappa che specifica chiaramente dove la nuova Super Rete 4.5G è disponibile. Allo stato attuale, la nuova rete è attiva nelle province di Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Monza e della Brianza, Milano, Trieste, Padova, Modena, Bologna, Rimini, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Bari, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Agrigento, Ragusa e Siracusa. Nelle prossime settimane è lecito attendersi che tale mappa venga aggiornata con l’arrivo di nuove province coperte dalla nuova rete ad alte prestazioni dell’operatore.

Come noto, Wind Tre sta lavorando all’unificazione delle reti di Wind e di 3 Italia. Un lavoro che verrà compiuto a livello nazionale.

Per sfruttare le potenzialità della nuova Super Rete 4.5G è necessario essere dotati di uno smartphone che supporti lo standard 4.5G. Inoltre, l’operatore informa che la velocità effettiva di navigazione può variare in funzione di numerosi fattori come ad esempio la copertura, l’intensità di traffico ed altro.

Oltre a poter beneficiare di migliori prestazioni di rete, i clienti Wind Tre potranno disporre di una migliore qualità dei servizi voce. Un risultato possibile grazie all’implementazione delle ultime tecnologie.

La nuova Super Rete 4.5G, una volta disponibile a livello nazionale, permetterà ai clienti dell’operatore di poter godere di un’esperienza d’uso dei servizi di telefonia di qualità superiore. La nuova rete è anche già predisposta per i servizi 5G.