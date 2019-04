GeForce GTX 1650 e Core i7-9750H sui prossimi MSI

Antonino Caffo,

A quanto pare, Nvidia potrebbe portare la sua non ancora annunciata gamma di GeForce GTX 1650 a bordo di un computer a marchio MSI. Come lo sappiamo? Da alcuni materiali trapelati in Cina e diffusi dall’utente Twitter @momomo_us, che mostrano nel dettaglio un laptop dotato anche di un processore Intel Core i7-9750H ad oggi sconosciuto.

La CPU sembrerebbe avvicendarsi al Core i7-8750H, un chip dotato di sei-core e porterà, come ci si aspetterebbe, un certo aumento di prestazioni rispetto al predecessore, persino in grado di rilasciarsi dietro il Core i7-7700HQ, una CPU piuttosto grintosa. Quindi, il nuovo chip è pronto a dare a ciò che il mondo chiede, soprattutto la fetta gaming, con una buona dose di energia in un design compatto che non lesina potenza. Per quanto riguarda la GPU Nvidia, sembra destinata a offrire 4 GB di memoria video e con frequenza fino a 1395 MHz. I benchmark trapelati mostrano un discreto aumento delle prestazioni di circa il 40% rispetto alla GeForce GTX 1050 Ti.

Quest’ultima è stata in grado di gestire i giochi a 1080p con una buona qualità, quindi il suo successore non potrà che ottimizzare le già ben conosciute performance. Alla fine, potrebbe mettersi giusto in linea con la GeForce GTX 1060 e, all’interno di un portatile con i fiocchi avrebbe sicuramente qualcosa da dire nel comparto di settore, magari con prezzi ragionevoli. Da quello che possiamo raccogliere dalle immagini, la GTX 1650 sarà in grado di fornire 60 frame al secondo in Assassin’s Creed 4 e 75fps in GTA V. Ovviamente, dobbiamo prendere questo leak con un pizzico di dubbio ma un laptop MSI con chip combo Intel e Nvidia non è per nulla lontano da una realizzazione concreta, prima o poi durante il corso dell’anno.