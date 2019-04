Panasonic presenta il TV OLED trasparente

Antonino Caffo,

I televisori del futuro saranno trasparenti? Probabilmente si, anzi Panasonic ne è convinta. Infatti, la compagnia ha portato al Salone del Mobile 2019 di Milano il suo concetto di pannello OLED del tutto trasparente, realizzato assieme alla compagnia Vitra.

Il concept rientra nell’installazione esposta da Vitra, brand di arredamento elvetico e permette di ammirare, in tutta la sua tecnologia, un display che non lascia praticamente alcuna immaginazione a ciò ciò che ha dietro, visto che è composto da un OLED trasparente che, a vederlo così, sembra una finestra tradizionale. Il motivo di un tale progetto? Inserire un elettrodomestico classico come il televisore, uno dei più “vecchi” come invenzione storica, in uno spazio moderno e intelligente, quale sono oramai molte delle smart home, ognuna con il suo grado più o meno alto di design e automazione.

Non a caso, l’idea è frutto di un progetto di ricerca portato avanti congiuntamente dal gruppo giapponese e Vitra, durato in tutto due anni. E il risultato è una tecnica che, ci scommettiamo, da qui a poco potrebbe davvero portare sugli scaffali dei negozi prodotti del genere, avanzati sia dal punto di vista delle funzionalità che del design. Del resto, quando è spento il televisore non è che un oggetto passivo ed è sotto questo punto di vista che i produttori stanno lavorando, per renderlo cioè più partecipe dell’ambiente domestico. Panasonic non è certo la sola; ricordiamo infatti il The Frame di Samsung, che spinge il TV oltre i suoi confini, permettendo di far diventare il pannello un quadro, da appendere e mettere in mostra in salotto, in ogni momento.

Progettato dal designer scandinavo Daniel Rybakken e Design Kyoto, il prodotto è realizzato in legno, vetro e metallo. I componenti tecnologici sono nascosti nel telaio di legno, che assolve la funzione di supporto per il TV e contemporaneamente contiene un elemento di illuminazione invisibile che ottimizza la visione e amplifica l’atmosfera. Quando lo vedremo in vendita? Impossibile dirlo ma ci piace sognare.