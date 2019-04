MediaWorld: nuovo volantino Bye Bye Rate

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte rilanciando la promozione “Bye Bye Rate“. Per tutti gli acquisti sopra i 299 euro sarà possibile richiedere un pagamento rateale a tasso zero con la prima rata che si pagherà solamente il prossimo settembre 2019. Tanti, comunque, i prodotti che la catena di elettronica propone ai suoi clienti, siano essi smartphone, computer, televisori o console.

Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy A7 a 259 euro, il Samsung Galaxy A6 a 199 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 259 euro, il Huawei P20 Pro a 499 euro e l’iPhone X 64 GB a 799 euro. Tra i computer Windows 10 spicca l’ottimo Surface Pro 6 con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 899 euro ma senza Type Cover. In alternativa, MediaWorld propone anche diversi notebook tradizionali di brand come Lenovo e ASUS. Per gli appassionati di gaming spicca la console PS4 500 GB con il gioco Spiderman a 299 euro.

In alternativa, la catena di elettronica propone la Nintendo Switch a 299 euro. Tantissime le proposte tra i televisori di nuova generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, il modello Samsung UE55NU7400UXZT con schermo da 55 pollici 4K è proposto al prezzo di 549 euro.

Gli appassionati di fotografia potranno rivolgere la loro attenzione sulla reflex Nikon D3500 al prezzo di 629 euro. In alternativa, la Canon EOS 2000D è proposta a 389 euro.

Volantino che continua con tanti accessori per l’informatica, indossabili, robot per le pulizie domestiche e gadget high tech di vario tipo.

Il nuovo volantino delle offerte di MediaWorld avrà validità sino al prossimo 22 di aprile. Le offerte sono valide sia online che in tutti i punti vendita della catena di elettronica.