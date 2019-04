Samsung Galaxy A80, video della fotocamera rotante

Luca Colantuoni,

Ieri Samsung ha annunciato sei nuovi smartphone della serie Galaxy A. Il modello più interessante è senza dubbio il Galaxy A80. Caratteristica unica di questo dispositivo è il modulo fotografico pop-up rotante con tre obiettivi e il flash LED. Il produttore coreano ha pubblicato su YouTube un breve video che mostra il suo funzionamento.

Il Galaxy A80 è il primo smartphone Samsung con schermo New Infinity, uno dei design mostrati durante la conferenza di novembre riservata agli sviluppatori, insieme ai noti Infinity-O, Infinity-U e Infinity-V. Il display Super AMOLED da 6,7 pollici (2400×1080 pixel) non ha notch e fori, ma copre quasi interamente la superficie frontale. L’elevato screen-to-body ratio è stato ottenuto eliminando la tradizionale fotocamera frontale e la capsula auricolare. Il modulo fotografico, visibile sul retro in condizioni di “riposo”, viene spinto verso l’alto e ruotato quando l’utente deve scattare un selfie.

Nel video si può vedere il funzionamento del meccanismo motorizzato. Per le tre fotocamere sono stati scelti un sensore da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo standard con apertura f/2.0, e un sensore da 8 megapixel, abbinato ad un obiettivo grandangolare con apertura f/2.2. Il terzo sensore è di tipo 3D Depth e può essere sfruttato per applicare l’effetto bokeh (Live Focus) o misurare gli oggetti inquadrati.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 730, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, pulsante Bixby e lettore di impronte digitale in-display. Assenti lo slot microSD e il jack audio da 3,5 millimetri. Invece della capsula auricolare è stata utilizzata la tecnologia Sound-on-Display, grazie alla quale il suono viene trasmesso attraverso il vetro. La batteria da 3.700 mAh supporta la ricarica rapida (25 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI.

Il Galaxy A80 sarà disponibile da giugno nelle colorazioni Angel Gold, Ghost White e Phantom Black. Il prezzo è 649,00 euro.