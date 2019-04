Luca Colantuoni,

Samsung ha già svelato alcuni modelli della serie, ma durante l’evento organizzato a Milano sono stati annunciati tutti i Galaxy A che arriveranno sul mercato europeo. Oltre ai noti Galaxy A10, A50 e A70, il produttore ha mostrato anche i Galaxy A20e, A40 e A80. Quest’ultimo, noto finora come Galaxy A90, è sicuramente il dispositivo più interessante.

Galaxy A10

Il Galaxy A10 era già stato annunciato in India e ora arriva anche in Europa. Lo smartphone possiede uno schermo Infinity-V da 6,2 pollici (1520×720 pixel) e integra un processore octa core Exynos 7884, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. La dotazione hardware comprende due fotocamere da 13 e 5 megapixel (obiettivi con apertura f/1.9 e f/2.0), batteria da 3.400 mAh, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri e porta micro USB. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Galaxy A10 sarà disponibile da maggio nelle colorazioni nero e blu al prezzo di 159,00 euro.

Galaxy A20e

Il Galaxy A20e è invece una versione ridotta del Galaxy A20 disponibile in Russia. Lo smartphone ha uno schermo Infinity-V da 5,8 pollici (1560×720 pixel), processore octa core Exynos 7884, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. La dotazione hardware comprende due fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel (f/1.9 e f/2.2), fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0), batteria da 3.000 mAh, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB e lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Galaxy A20e sarà disponibile da maggio nelle colorazioni nero, blu, bianco e corallo al prezzo di 189,00 euro.

Galaxy A40

Il Galaxy A40 ha uno schermo Infinity-U Super AMOLED da 5,9 pollici (2340×1080 pixel), processore octa core Exynos 7904, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. La dotazione hardware comprende due fotocamere posteriori da 16 e 5 megapixel (f/1.7 e f/2.2), fotocamera frontale da 25 megapixel (f/2.0), batteria da 3.100 mAh, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Galaxy A40 è disponibile nelle colorazioni nero, blu, bianco e corallo al prezzo di 259,00 euro.

Galaxy A50

Il Galaxy A50 era stato annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Lo smartphone ha uno schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici (2340×1080 pixel), processore octa core Exynos 9610, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La dotazione hardware comprende inoltre tre fotocamere posteriori da 25, 8 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 25 megapixel, lettore impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy A50 è disponibile nelle colorazioni nero, blu, bianco e corallo al prezzo di 359,00 euro.

Galaxy A70

Il Galaxy A70, annunciato a fine marzo, ha uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,7 pollici (2400×1080 pixel), processore octa core, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La dotazione hardware comprende inoltre tre fotocamere posteriori da 32, 8 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel, lettore impronte digitali in-display, jack audio da 3,5 millimetri, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy A70 sarà disponibile da fine aprile nelle colorazioni nero, blu, bianco e corallo al prezzo di 419,00 euro.

Galaxy A80

Il Galaxy A80 ha uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici (2400×1080 pixel). Per questo modello è stato adottato il nuovo design New Infinity, ovvero un display senza notch o fori. Il modulo fotografico è infatti a scomparsa e rotante, quindi sostituisce le tradizionali fotocamere posteriore e frontale. Samsung ha scelto sensori da 48 e 8 megapixel, affiancati da un sensore ToF per la profondità di campo.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 730, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, lettore impronte digitali in-display, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, porta USB Type-C e batteria da 3.700 mAh. Non c’è la capsula auricolare perché il suono viene trasmesso attraverso lo schermo, sfruttando le vibrazioni. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy A80 sarà disponibile da giugno nelle colorazioni nero, oro e bianco al prezzo di 679,00 euro.