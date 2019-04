Thron selezionata dal Martech 5000

Antonino Caffo,

Si chiama Thron l’azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di Digital Asset Management e Content Intelligence, selezionata nell’ambito del Martech 5000, realizzata ogni anno da Scott Brinker. Quest’ultimo è uno dei più noti esperti internazionali di marketing e tecnologia e il nostro interesse su Thron è dato da un fatto: è italiana.

Il report Martech 5000 rappresenta la più accurata fotografia dello scenario di settore a livello globale e della sua evoluzione. L’azienda, inclusa per il secondo anno consecutivo tra le migliori piattaforme di digital asset management (DAM) al mondo, è tra le poche italiane incluse nell’elenco. Ogni anno Scott Brinker stila un documento, in forma di infografica, dove mappa il paesaggio Martech attraverso una selezione delle organizzazioni che sviluppano soluzioni tecnologiche in grado di incrementare e semplificare il raggiungimento degli obiettivi di marketing.

Thron, al fianco di giganti quali IBM, SAS e Adobe, sviluppa una soluzione SaaS che è un DAM intelligente, pensato per aiutare i brand a ridurre costi e tempi di gestione dell’intero ciclo di vita dei contenuti (foto, video, testi, etc.), compresa la distribuzione sui molteplici canali (sito, newsletter, app e altri). La piattaforma permette di raccogliere e analizzare dati di prima parte, grazie al supporto della Content Intelligence, l’intelligenza artificiale applicata ai contenuti. In tal modo, non solo tutti i processi relativi al content management sono resi più efficienti, ma è anche possibile misurare le performance di cui il marketing necessita. Questi, vengono trasformati in “recettori” degli interessi degli utenti che ne fruiscono, e quindi consentono di capire quali sono gli argomenti che “funzionano meglio”. Quello che si ha è un database completo sul pubblico che fornisce alle aziende i dati necessari per affinare una strategia mirata, migliorando la customer experience, il marketing automation e, non da ultimo, l’engagement e le conversioni.

Il mercato ha visto una crescita esponenziale, passando da 150 aziende rilevate nel 2011 a oltre 7000 nel 2019. L’inclusione in questo prestigioso report è per noi un importante riconoscimento a un percorso, iniziato nel 2000, durante il quale abbiamo affrontato in modo pionieristico la continua evoluzione della tecnologia marketing in ottica customer centric, e che oggi ci vede protagonisti tra i più influenti software nel mondo – ha commentato Nicola Meneghello, CEO e co-founder di Thron.