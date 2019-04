TIM Sky, connettività di rete fissa e la TV di Sky

Filippo Vendrame,

TIM Sky è una particolare offerta convergente dell’operatore che permette di avere all’interno di un unico pacchetto una soluzione di connettività a banda larga più la TV di Sky. Più nello specifico, tutti coloro che attiveranno un piano TIM Connect potranno approfittare di una particolare offerta che permetterà di poter accedere alla TV di Sky senza parabola, utilizzando solamente la connessione Internet. Gli interessati potranno aderire a questo pacchetto promozionale al costo di 14,90 euro al mese. Prezzo che rimarrà fisso sino al 15 marzo del 2020. L’offerta promozionale di TIM si potrà richiedere, invece, sino al prossimo 17 aprile 2019.

Entrando nello specifico del pacchetto TIM Sky in promozione, l’operatore permetterà di attivare una soluzione di connettività su rete fissa con tecnologia ADSL, FTTC o fibra ottica con prezzi a partire da 30 euro al mese. Costo a cui andrà aggiunto il canone dei servizi Sky al prezzo di 14,90 euro al mese al posto di 33,40 euro. Il costo di attivazione dei servizi Sky è gratuito e non è necessaria la parabola in quanto l’accesso ai contenuti avverrà attraverso la rete Internet. Il decoder My Sky HD è in comodato d’uso gratuito è ed possibile aggiungere My Sky HD in Wi-Fi a 30 euro una tantum.

Il pacchetto Sky include Sky TV, Sky Famiglia, Sky HD, Sky Kids, Sky Box Sets e Sky Go Plus (12 mesi). Mettendo mano al portafogli sarà possibile aggiungere l’accesso a Sky Cinema e Sky Sport a 10 euro l’uno o a Sky Calcio a 15 euro.

Sottoscrivendo l’offerta di TIM si stringe anche un accordo con Sky che prevede un vincolo minimo obbligatorio di 24 mesi con penali in caso di recesso anticipato. L’offerta di TIM prevede il modem opzionale.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.