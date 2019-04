Sony, nuovi SSD esterni super resistenti

Marco Locatelli,

Sony annuncia il lancio di due nuove unità SSD esterne: serie SL-M ad alte prestazioni e serie SL-C compatta standard, accomunate da robustezza e velocità, crittografia hardware e nuovo software utility, per garantire a fotografi e videomaker la sicurezza dei dati.

I modelli serie SL-M e serie SL-C sono entrambi caratterizzati da un innovativo blocco unico in alluminio con struttura resistente agli urti provenienti da qualsiasi direzione, per consentire all’utente la massima tranquillità in termini di sicurezza dei dati archiviati. Con classe di protezione IP67, entrambi i modelli sopportano la polvere e l’acqua e sono dotati di una porta USB di tipo C impermeabile, seppur in assenza di cappuccio protettivo. I dati risultano protetti anche in caso di caduta in acqua fino a un metro di profondità. Queste unità SSD resistono nel tempo e sono in grado di tollerare livelli di pressione fino a 6000 kgf e di torsione fino a 2000 kgf. Inoltre, le serie SL-M e SL-C resistono agli urti, sopportando cadute da 3 metri di altezza.

Entrambi i modelli vantano un elegante corpo in alluminio con superficie ondulata per una presa sicura e design argento e giallo per favorire la visibilità. E non è tutto: le unità hanno un LED posizionato in modo da poter essere facilmente individuabile e inserti in gomma per applicare targhette identificative e adesivi.

L’unità serie SL-M ad alte prestazioni è caratterizzata da velocità in lettura e scrittura che raggiunge i 1000 MB/s, mentre il modello standard compatto SL-C arriva a 540 MB/s in lettura e 520 MB/s in scrittura. Entrambe le serie inoltre sono dotate di interfaccia USB 3.1 Gen 2 (USB Type-CTM). I modelli serie SL-M sono in grado di raggiungere velocità incredibili grazie alla tecnologia NVMe SSD.

Le nuove unità SSD esterne di Sony sono dotate di quattro utili funzioni in grado di garantire la protezione dei dati. In primo luogo, impostando una password, i file possono essere protetti tramite crittografia hardware con cifratura AES a 256 bit, senza rinunce in termini di velocità. Inoltre, l’app gratuita SSD Utility supporta la protezione con doppia password. L’utente (amministratore) può così condividere l’unità protetta con altri, usando solo la password utente, senza rivelare quella di amministratore. Essendo compatibile con tutti i sistemi operativi e piattaforme, è possibile impostare una password per bloccare i contenuti da Mac per poi aprirli da PC Windows o smartphone Android, e viceversa.

La funzione Lifetime Checker, anch’essa disponibile sull’app SSD Utility, controlla lo stato dell’unità archiviazione, in modo da gestire al meglio lo spazio rimanente. Inoltre, l’app SSD Utility permette di effettuare aggiornamenti o upgrade, per mantenere al top la funzionalità dei dispositivi. Da ultimo, il software di recupero dei file elimina il rischio di perdere dati preziosi, consentendo di ripristinare quelli cancellati accidentalmente, inclusi file RAW o video ad alta risoluzione, per permettere all’utente di scattare in tutta serenità.

Entrambi i modelli saranno disponibili con capacità di archiviazione di 500 GB, 1 TB e 2 TB. Le unità serie SL-M e serie SL-C saranno in vendita dall’autunno 2019.