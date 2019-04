Facebook, scroll orizzontale di post e Storie?

Candido Romano,

News Feed e Storie si fonderanno all’interno di Facebook? Difficile a dirlo, ma è chiaro come l’azienda stia spingendo sempre di più proprio sulle Storie, che in futuro supereranno le condivisioni dei contenuti in tutte le app della famiglia di Mark Zuckerberg. Lo ha predetto proprio Facebook, dato che è già forte dei 300 milioni di utenti che ogni giorno condividono Storie su Facebook e Messenger, mentre altri 500 milioni lo fanno su Instagram e 450 milioni con gli Stati su WhatsApp.

Un prototipo di un potenziale nuovi tipo di feed per il social network blu è stato mostrato da Jane Manchun Wong su Twitter con una breve GIF. Una interfaccia differente a quello che gli utenti sono stati abituati finora con il News Feed, fatta di scorrimento orizzontale, aggiornamenti degli amici e Storie tutti insieme nello stesso carosello di contenuti. Questo permetterebbe a Facebook di aumentare le visualizzazioni dei contenuti, quindi le entrate pubblicitarie. Aiuterebbe l’azienda anche nella transizione del post-News Feed, mentre insegna agli inserzionisti su come usare il formato pubblicitario a schermo intero delle Storie.

Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 15, 2019

L’azienda non ha commentato ancora, ma tutto questo potrebbe rivelarsi un bug, proprio come quello accaduto ad Instagram lo scorso dicembre. Questo nuovo sistema di navigazione era registrato all’interno di una versione di Android: nel prototipo, quanto viene toccata la parte in alto di un post o lo spazio circostante, l’utente entra in una modalità a schermo intero. Da qui si può scorrere verso sinistra per rivelare il contenuto successivo del carosello ibrido, che può includere sia i tradizionali post, gli annunci, le pubblicità e le Storie.

Una novità del genere potrebbe rivelarsi epocale, proprio come è stato il passaggio dalla versione desktop a quella mobile. I feed di notizie a scorrimento verticale sono utili per sfogliare i contenuti con elevato contenuto di testo, ma la navigazione richiede più “impegno”. Gli utenti devono infatti fermarsi e iniziare a scorrere con precisione per ottenere un intero post da poter leggere, inoltre si impiega più tempo per spostarsi tra parti del contenuto.

Al contrario, le Storie scorrevoli offrono uno stile di navigazione più conveniente, in cui i post appaiono sempre completamente visibili. Tutto ciò che serve per avanzare alla successiva parte di contenuto a schermo intero è semplicemente un singolo tocco. Ciò consente un rapido avanzamento attraverso i post degli amici e tutto il resto dei contenuti. Anche se i post del News Feed pieni di testo potrebbero non essere ideali, sicuramente potrebbero ricevere maggiore attenzione.