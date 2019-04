Marco Locatelli,

Ancora la certezza che Sony stia lavorando alla nuova PlayStation 5 non c’è, ma è chiaro che siamo di fronte ad “un segreto di pulcinella” e nei prossimi mesi il colosso nipponico (questa volta non all’E3, visto che non ci sarà) farà l’annuncio ufficiale. Nel frattempo fioccano i rumor, e gli ultimi riguardano prezzo e titoli al lancio.

Il leak di qualche ora fa arriva da uno sviluppatore europeo che starebbe lavorando ad un titolo di lancio di PS5 non ancora annunciato. Secondo il leaker – non proprio dei più affidabili, ma tant’è – la nuova PlayStation 5 potrebbe essere lanciata sul mercato nel 2020 (come suggerito da tanti altri rumor precedenti) al prezzo di 100 dollari in più rispetto a PS4, quindi ad un prezzo molto vicino ai 500 dollari contro i 400 della precedente generazione. Ciò significa che in Italia, ovviamente sulla base di questa voce, la PS5 potrebbe costare al lancio a 499 euro.

Il leaker riporta poi altre informazioni, come il fatto che la nuova console Sony potrebbe essere retrocompatibile e offrirà una versione premium di PlayStation Plus (anche questi rumor già usciti nelle settimane precedenti), hard disk interno da 2TB, upscaling fino a 8K e compatibile con PlayStation VR. Non mancherà naturalmente un nuovo controller, il DualShock 5 con fotocamera integrata.

Altra indiscrezione riguarda quello che potrebbe essere uno dei titoli che saranno venduti al lancio insieme alla nuova console. Sempre secondo lo sviluppatore europeo, PS5 verrà commercializzata insieme a Gran Turismo 7, una remastered 4K di PUBG, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima remastered, Battlefield Bad Company 3, un titolo di Harry Potter, il nuovo Assassin’s Creed vichingo e GTA VI.

Se fosse tutto vero, saremmo di fronte ad una line-up decisamente interessante, ma è molto probabile che la maggior parte di questi videogiochi – se non la totalità – raggiungeranno gli scaffali dei negozi mesi prima o dopo il lancio di PlayStation 5.