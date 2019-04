Alexa e la Casa Intelligente: offerte Amazon

Filippo Vendrame,

Le smart home sono un fenomeno in forte crescendo. Sempre più persone decidono di installare in casa un qualche prodotto connesso per la domotica in grado di semplificare alcune attività quotidiane. A dare maggiore fiducia alle persone nell’utilizzare questi dispositivi, sicuramente gli assistenti vocali come Alexa. Queste intelligenze artificiale hanno abituato le persone ad interagire con dispositivi smart ed ad effettuare alcune operazioni che prima compivano manualmente.

L’abitudine di utilizzare gli assistenti vocali, magari all’interno degli smart speaker, ha fatto in modo che le persone iniziassero ad allargare i loro orizzonti decidendo di introdurre in casa ulteriori dispositivi legati alla sfera delle smart home. Amazon ha colto la palla al balzo ed ha allestito una vetrina dedicata ai prodotti per la casa intelligente e a quelli che dispongono del suo assistente vocale Alexa. Si possono trovare smart speaker, sistemi per la videosorveglianza smart, sistemi per l’illuminazione connessi, termostati smart, spine smart e tantissimo altro ancora. In alcuni casi è possibile individuare anche alcune offerte che rendono lo shopping meno dispendioso, economicamente parlando.

Tra i dispositivi con a bordo Alexa si menzionano l’Amazon Echo Dot oppure l’Amazon Echo. Tra i prodotti intelligenti per l’illuminazione la presa WiFi smart XCSOURCE, oppure il kit lampadine Philips Lighting Hue. Per la climatizzazione Amazon propone, invece, il termostato Netatmo by Starck.

Tante proposte, dunque, per tutte le necessità e soprattutto per tutte le tasche. Il suggerimento, in tal senso, è quello di sfogliare con attenzione le vetrina dei prodotti per le case intelligenti per non lasciarsi sfuggire nessuna possibilità, anche nel senso del risparmio.

I prodotti con il marchio “Prime” beneficiano dei vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime a cui gli utenti possono iscriversi.