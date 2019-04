GearBest: gli smartphone Xiaomi in offerta

Filippo Vendrame,

GearBest è un apprezzato negozio online cinese da cui è possibile acquistare gadget high tech di tutti i tipi. In particolare, GearBest è noto soprattutto per la possibilità di poter acquistare prodotti che molto difficilmente si trovano negli eShop in Europa. Sino a poco tempo fa, prima che molti produttori di smartphone cinesi decidessero di vendere direttamente anche nel Vecchio Continente, GearBest era una delle strade obbligatorie per poter mettere le mani su questi prodotti.

Tra i brand cinesi che più piacciono ai consumatori c’è Xiaomi e su GearBest è possibile acquistare molti dei più interessanti prodotti di questo produttore, anche quelli ancora non arrivati ufficialmente in Italia. Molti di questi smartphone vengono poi messi anche in offerta dal negozio online. In questo modo le persone possono acquistare un nuovo smartphone riuscendo a risparmiare cifre interessanti. Visto che le promozioni sono cicliche, il suggerimento è quello di tenere sempre sotto controllo i prodotti desiderati per non perdere mani nessuna possibilità.

Tra gli smartphone Xiaomi che GearBest offre attualmente in promozione si evidenziano lo Xiaomi Redmi Go, lo Xiaomi Redmi Note 7, lo Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Mi 8 Lite, lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro e tantissimi altri ancora.

Si ricorda che per i clienti italiani, GearBest offre un team dedicato disponibile per ogni necessità. Inoltre, per evitare il problema della dogana, alcuni prodotti vengono spediti direttamente dal magazzino europeo.

Il negozio online offre ai clienti italiani diverse forme di spedizione suggerendo, in particolare, “Italy Express” per le spedizioni della Cina. Italy Express è nata come alternativa ai gestori postali poco efficienti e ai vettori come DHL molto rapidi ma costosi.

Italy Express è gestita dal gruppo proprietario di GearBest.