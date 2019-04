Parrot ANAFI Thermal, nuovo drone termico

Filippo Vendrame,

Parrot ANAFI Thermal è una nuova variante del drone Parrot ANAFI che l’azienda francese ha sviluppato per gli utilizzi industriali. Questo prodotto va a sostituire il vecchio Bebop Pro Thermal ed è dotato di camera termica FLIR. Dal punto di vista tecnico e costruttivo, questo drone è sostanzialmente molto simile al modello consumer da cui deriva.

La differenza, come detto, è nella gimbal che include adesso una camera termica (FLIR Lepton 3.5 da 160 x 120 pixel), la stessa presente nel Mavic 2 Entrprise Dual. Presente un sistema che permette di “fondere” le immagini reali con quelle termiche per aiutare i piloti ad individuare al meglio le fonti di calore. La fotocamera presente in questo drone è, invece, la stessa della versione consumer (sensore Sony da 21 MP, video fino 4K 30fps e Zoom fino a 3x).

La camera termica può essere gestita attraverso l’applicazione FreeFlight 6 che è disponibile per smartphone Android ed iOS. Trattasi della stessa applicazione che viene utilizzata per la gestione del drone consumer. Parrot ANAFI Thermal pesa 315 grammi e garantisce 26 minuti di autonomia di volo.

Il nuovo Parrot ANAFI funziona tramite la rete WiFi sia a 2.4 GHz che a 5.8 GHz. Secondo il costruttore francese, il drone può arrivare ad una distanza massima di 4 Km. Per garantire la massima efficienza, il drone è in grado di passare da una frequenza all’altra in maniera del tutto automatica.

Il drone Parrot ANAFI Thermal nace per essere utilizzato in ambienti critici. Si pensi, per esempio, nella lotta contro gli incendi, nella localizzazione del corpo di una persona dopo un incidente anche al buio, nell’analisi dell’isolamento termico degli edifici e in tante altre situazioni.

La confezione di vendita del nuovo drone Parrot ANAFI Thermal comprende il drone, il telecomando Skycontroller 3, tre batterie, una borsa per il trasporto, un caricatore USB, un supporto per tablet, otto eliche di ricambio, una scheda microSD da 16 GB e quattro cavi USB-C.

Prezzo in linea con gli alti costi della camera termica: ben 2318 euro.