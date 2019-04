Vodafone lancia Vodafone Business

Filippo Vendrame,

Vodafone ha annunciato Vodafone Business contestualmente alla nuova strategia per accelerare sulla trasformazione digitale di imprese e PA. Il piano prevede, nel dettaglio, 240 milioni di investimenti in 5 anni per creare servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie di connettività e convergenza, dal 5G alle soluzioni di rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined Network), con applicazioni e servizi che risolvono problemi di business attraverso l’adozione del digitale in tutti gli elementi della catena del valore: dai processi industriali alla supply chain, dal controllo e ridisegno dei processi, fino allo sviluppo e all’erogazione dei prodotti e servizi ai clienti.

Le nuove applicazioni e i nuovi servizi saranno realizzati, sia attraverso lo sviluppo diretto di piattaforme da parte di Vodafone (IoT, Analytics, Cloud), sia con la creazione di un ecosistema di partnership nazionali e internazionali. Un esempio di questo approccio che parte dall’analisi delle priorità di business delle imprese piuttosto che dalla tecnologia, è la sperimentazione 5G di Milano, dove Vodafone ha già realizzato oltre 30 use case in 5G con partner industriali e istituzionali negli ambiti di sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, smart energy e smart city e mobilità e trasporti.

Sulla base delle soluzioni verticali già realizzate per alcuni settori come l’automotive e l’insurance (soluzioni di fleet management, infotainment e telematica assicurativa) la gamma dei servizi sarà estesa per supportare l’innovazione di business in altri settori (retail, logistica, trasporti, media e intrattenimento, Smart City), combinando la migliore connettività fissa e mobile con le soluzioni e i servizi IoT, Analytics, Cloud e 5G più avanzati.

Vodafone Business ha annunciato una collaborazione con Cerved che arricchisce la soluzione Vodafone Analytics con score territoriali che qualificano le persone che visitano o provengono da una determinata zona in base al loro potenziale di spesa e alle loro caratteristiche socio-demografiche. Punto di riferimento nel campo dei Big Data Analytics, Vodafone Analytics consente di analizzare le informazioni generate dalla Rete 4G e 4.5G di Vodafone, da cui è possibile ricavare (dopo avere anonimizzato e aggregato irreversibilmente tali informazioni) analisi e insight su presenze, mobilità e flussi della popolazione, con l’obiettivo di restituire valore al territorio e migliorare servizi, business e stili di vita.

Vodafone è leader mondiale nell’Internet of Things e gestisce una delle più importanti piattaforme di connessioni IoT al mondo (la GDSP Global Data Service Platform) e in Italia è il primo operatore ad aver implementato su tutto il territorio nazionale la rete Narrowband-IoT.

Le aziende possono inoltre contare su una piattaforma iperconvergente di Cloud & Hosting basata su una rete globale di 78 mila mq di datacenter nel mondo e 2 mila in Italia collegati alla rete in fibra Vodafone.

Gli asset tecnologici distintivi di Vodafone, dal 5G all’IoT, dal Cloud agli Analytics fino ai Global Network Services, rappresentano gli elementi fondanti della Giga Network che, combinati tra loro, consentono alle aziende di essere sempre connesse, di monitorare prodotti, servizi e asset in ogni parte del mondo e di accedere ovunque in semplicità alle applicazioni aziendali in Cloud.