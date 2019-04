Honor 20i, schermo da 6,21 pollici e tre fotocamere

Luca Colantuoni,

Il 21 maggio verrà presentata la nuova serie Honor 20. Sono attesi almeno due modelli, ovvero Honor 20 e Honor 20 Pro, ma il produttore cinese potrebbe annunciare anche un Honor 20 Lite, versione internazionale di Honor 20i che sarà disponibile in Cina dal 18 aprile. Non ci dovrebbero essere quindi differenze in termini di design e specifiche.

Honor 20i possiede un design simile a quello di Honor 10 Lite. La cover in vetro ha sfumature cromatiche ottenute mediante un particolare processo litografico 3D. I gradienti sono presenti nelle colorazioni blu e rosso (l’altro colore è nero). Nella parte superiore dello schermo da 6,21 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) è presente un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Honor ha scelto sensori da 24, 8 e 2 megapixel per le tre fotocamere posteriori. Quella principale ha un obiettivo con apertura f/1.8, mentre quella secondaria ha un grandangolare. La terza viene sfruttata per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh. Il comparto fotografico rappresenta dunque la vera novità rispetto al precedente Honor 10 Lite. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 710, 4/6 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.1. I prezzi sono 1.599 yuan (4GB+128GB e 6GB+64GB), 1.899 yuan (6GB+128GB) e 2.199 yuan (6GB+256GB). Non è noto al momento quali versioni verranno commercializzate in Europa.