Notre-Dame, Ubisoft regala AC Unity

Sono moltissimi i videogiocatori che in questi giorni, già a poche ore dall’incendio, hanno fatto un gesto di solidarietà nei confronti di Notre-Dame rigiocando ad Assassin’s Creed Unity, il capitolo della serie Ubisoft ambientato a Parigi e dove la bellissima cattedrale è ovviamente visitabile.

A scendere in campo – e portare la solidarietà ad un livello superiore – pure la stessa software house Ubisoft, che ha deciso di regalare il gioco in versione PC consentendone il download gratuito su Uplay.

Solidarizzando con tutti quelli che si sono sentiti toccati dagli eventi di lunedì – scrive Ubisoft sui suoi canali social – vogliamo dare il nostro contributo per il restauro di Notre-Dame e darvi al tempo stesso l’opportunità di giocare gratuitamente Assassin’s Creed Unity su Uplay.

Posted by Ubisoft on Wednesday, April 17, 2019

Quindi, da oggi fino al 25 aprile 2019 è possibile scaricare gratuitamente il gioco Assassin’s Creed Unity sulla piattaforma di digital delivery di Ubisoft Uplay, e il gioco resterà disponibile per sempre all’interno della libreria.

Con questo gesto la software house francese spera ovviamente di smuovere le coscienze degli utenti e aiutare la ricostruzione della cattedrale attraverso le donazioni. Coscienza la sua che, invece, si è già mossa: Ubisoft ha infatti dichiarato che donerà la cifra di 500 mila euro per aiutare nella ricostruzione di Notre-Dame.

Pare inoltre che la cattedrale di Notre-Dame all’interno di Assassin’s Creed Unity sia ricostruita talmente bene che il suo modello poligonale è stato preso in esame da diversi esperti come riferimento architettonico per valutare i danni alla struttura causati dalle fiamme. Purtroppo, per motivi di copyright, non tutti i dettagli dell’edificio sono stati riprodotti completamente.