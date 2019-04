Xbox Game Pass Ultimate: Game Pass con Live Gold

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Game Pass Ultimate, un abbonamento unico che include al suo interno l’accesso a Xbox Game Pass e a Xbox Live Gold. Di questo nuovo abbonamento si vociferava già da un po’ di tempo e finalmente la casa di Redmond ha deciso di ufficializzarlo. L’obiettivo è quello di semplificare la gestione dei due abbonamenti attraverso il pagamento di un unico canone mensile.

Inoltre, chi abbraccerà Xbox Game Pass Ultimate potrà contare anche su di un piccolo risparmio. Il nuovo abbonamento costerà, infatti, 14,99 dollari al mese, 5 dollari in meno dei due abbonamenti stipulati singolarmente. Xbox Game Pass Ultimate, però, non sarà da subito disponibile. Microsoft, infatti, ha fatto sapere che il lancio è previsto nel corso dell’anno. Prima del lancio pubblico, la società sperimenterà l’abbonamento attraverso i suoi Insider. Xbox Game Pass, si ricorda, offre l’accesso ad un database di oltre 100 giochi digitali da poter scaricare e giocare liberamente.

Xbox Live Gold, invece, permette di accedere al Multiplayer ed ad alcune offerte esclusive come i consueti due giochi in omaggio al mese.

Microsoft ha già sperimentato brevemente nel passato soluzioni combinate per vedere il gradimento del pubblico. Si pensi a Xbox All Access che offriva una console Xbox One X in affitto con Xbox Live Gold e Xbox Game Pass a 34,99 dollari al mese. Era solo un’offerta limitata nel tempo, ma questo nuovo Xbox Game Pass Ultimate sembra il futuro delle offerte dei servizi di gioco di Microsoft.

La società sta inoltre lavorando ad un servizio di streaming di giochi chiamato xCloud che permetterà di eseguire i giochi su PC, console e dispositivi mobili. Una prima prova di questo servizio dovrebbe essere proposta pubblicamente entro la fine dell’anno.