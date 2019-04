iPhone XI, fotocamera selfie da 12 megapixel

Marco Grigis,

Arrivano nuove indiscrezioni su iPhone XI, la linea di smartphone che Apple potrebbe presentare il prossimo settembre. Oltre alla già discussa tripla fotocamera posteriore, il gruppo di Cupertino sarebbe intenzionato a migliorare anche l’ottica per i selfie, passando dagli attuali 7 megapixel ai 12. È quanto riferisce Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili sul conto della mela morsicata.

In una nota consegnata agli sviluppatori, e ottenuta dalla redazione di MacRumors, l’esperto spiega come i futuri iPhone XI manterranno le stesse dimensioni degli attuali iPhone XS e iPhone XS Mac, ovvero da 5.8 e 6.5 pollici. Sul retro sarà disponibile una tripla fotocamera, con opzioni come grandangolo, teleobiettivo e super-grandangolo, anche se altri analisti hanno invece parlato di un obiettivo “time-of-flight” per la misurazione della profondità tridimensionale degli ambienti.

Per quanto riguarda i selfie, la fotocamera FaceTime potrebbe essere aggiornata dagli attuali 7 ai 12 megapixel, con un sensore maggiormente sensibile alla luce e un obiettivo formato da ben 5 lenti. Non è però tutto, poiché Apple potrebbe impiegare una nuova lamina scura per il vetro della fotocamera frontale, sempre inserita all’interno di un notch, affinché non venga visivamente notata quando il terminale è in uso oppure spento. Sempre sul fronte del notch non giungono altre o particolari indiscrezioni: da tempo si parla della possibile introduzione della seconda generazione dei sensori TrueDepth, per il funzionamento di Face ID, in un form factor più piccolo. Se così fosse, il notch potrebbe assumere delle dimensioni inferiori rispetto a quelle dei device oggi in commercio.

Non è però tutto, poiché Kuo fornisce anche informazioni sul successore di iPhone XR, il modello colorato della linea. Dovrebbero rimanere le ormai classiche dimensioni da 6.1 pollici, ma il device dovrebbe essere promosso alla doppia fotocamera posteriore, ereditando le stesse ottiche degli attuali iPhone XS. Non resta che attendere settembre, perciò, per scoprire tutte le novità.