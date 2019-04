Nasce DonaconTIM per una solidarietà più smart

Filippo Vendrame,

TIM ha annunciato DonaconTIM, un’app per rendere le donazioni più semplici ed ancora più smart. TIM è tra i primi operatori internazionali a lanciare un’applicazione tutta dedicata alle donazioni per trasformare il fundraising, rendendolo più efficiente ed integrato con le nuove tecnologie.

DonaconTIM funziona in maniera davvero molto semplice. Per sostenere una campagna di raccolta fondi tramite DonaconTIM si può scegliere se utilizzare l’applicazione o la piattaforma online. Nel caso dell’applicazione, sarà sufficiente scaricarla ed avviarla. DonaconTIM è disponibile per iOS ed Android.

Nella Home sono visualizzati tutti i “progetti attivi”, ciascuno con un riepilogo dei dati principali, tra cui l’associazione che li promuove e la data di fine raccolta. Selezionando un progetto si accede alla pagina di dettaglio, da cui si può approfondire il progetto e, se il progetto è sostenuto anche dal numero solidale 455xy, seguire l’andamento delle donazioni, sia da rete fissa che mobile.

Infine, cliccando sul tasto “Dona Ora”, il donatore può inserire l’importo desiderato, selezionare il metodo di pagamento (Carta di Credito, Paypal e bonifico bancario – solo per Android), prendere visione dell’informativa sulla privacy ed effettuare la donazione.

Terminata l’operazione, se tutto è andato a buon fine, apparirà un messaggio di ringraziamento; e solo su Android verrà riportato, oltre al riepilogo delle informazioni sulla donazione, la possibilità di trovare approfondimenti sul progetto per cui si è donato e di condividere la donazione sui Social. Inoltre nella sezione “Storico Donazioni” sarà possibile consultare tutte le donazioni precedenti.

Nel caso della piattaforma online, basterà accedere al sito donacontim.gruppotim.it.

Sulla Home si troverà uno slider che mette in evidenza tutte le campagne attive in quel momento. Cliccando su ognuna, si accede ad una pagina di dettaglio, con la descrizione del progetto, una gallery fotografica, eventuali aggiornamenti e storie legate alla raccolta. Inoltre, per le campagne che lo prevedono, sarà possibile prendere visione delle ricompense simboliche legate a determinati importi di donazione.

Cliccando sul tasto “Dona Ora” o scegliendo una delle ricompense presenti, il donatore potrà scegliere di utilizzare uno dei metodi di pagamento disponibili (Carta di Credito, Bonifico Bancario, Paypal), prendere visione di termini e condizioni e dell’informativa Privacy ed effettuare la donazione.

Terminata l’operazione, se il donatore ha deciso di indicare il proprio nome o pseudonimo, risulterà nella parte dedicata ai sostenitori della campagna.

Diversamente dalle donazioni telefoniche mediante telefono fisso e mobile, DonaconTIM non pone limiti economici sull’importo delle donazioni che si possono fare nell’arco di un mese. Inoltre tutti i pagamenti sono tracciabili, risultano infatti nell’estratto conto bancario o della carta di credito utilizzata, così da poter usufruire della detrazione d’imposta del 26%.