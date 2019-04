Nexi lancia Fitbit Pay

Antonino Caffo,

Nexi rende disponibile Fitbit Pay per i clienti di oltre 100 banche italiane. Da oggi, oltre 4,5 milioni di carte Nexi saranno abilitate al sistema di pagamento contactless di Fitbit che consente di effettuare acquisti in negozio tramite gli smartwatch e i tracker compatibili con il servizio.

Fitbit Pay permette di pagare la spesa in tutti i negozi dotati di un POS contactless, ovvero più del 75% degli esercizi commerciali in Italia, in questo modo: è sufficiente premere il pulsante sinistro del proprio wearable Fitbit abilitato e digitare il PIN impostato in fase di registrazione. Fatto questo, si dovrà avvicinare il wearable per effettuare il pagamento. Una volta terminato l’acquisto, il cliente riceve una notifica sul proprio smartphone associato.

Anche attivare il servizio è semplice: si accede all’app Fitbit Pay, si seleziona l’opzione Wallet Fitbit, si imposta il PIN e si abbina la carta Nexi emessa da una delle banche aderenti. Da quel momento è possibile effettuare acquisti tramite uno dei modelli di compatibili: Ionic, Versa, Charge 3 Special Edition. La sicurezza della transazione è garantita dal fatto che non vengono memorizzati i dati della carta fisica sul dispositivo e, in fase di pagamento, viene utilizzato il codice che identifica la carta virtualizzata e non quella reale. Per garantire ancora maggiore sicurezza, ogni volta che ci si toglie l’orologio dal polso o dopo 24 ore dal precedente inserimento, viene richiesto di immettere nuovamente il proprio codice PIN.

I clienti delle nostre Banche partner hanno oggi un altro servizio di pagamento comodo, veloce, e sicuro messo a disposizione da Nexi – ha affermato Andrea Mencarini, Cards & Digital Payments Director di Nexi – L’accordo con Fitbit è coerente con la nostra mission di PayTech delle banche che garantisce agli istituti di credito soluzioni di pagamento innovative.