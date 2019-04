Vodafone V-Multi Tracker per trovare gli oggetti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha annunciato l’arrivo di un nuovo prodotto della famiglia “V by Vodafone” che è composta da dispositivi per l’Internet of Things. Nello specifico, l’operatore ha lanciato V-Multi Tracker, un particolarissimo dispositivo connesso che permette di localizzare gli oggetti. Inoltre, permette anche di ricevere assistenza in caso di emergenza.

Di base, Vodafone V-Multi Tracker altro non è che un ricevitore GPS sviluppato da TrackiSafe che integra una SIM dell’operatore che gli permette di essere sempre connesso. Grazie, infatti, ad un’apposita applicazione, gli utenti lo potranno sempre localizzare. Viste le sue dimensioni davvero ridotte (diametro di 39 millimetri e un peso di circa 20 grammi), può essere agganciato praticamente ad un qualsiasi oggetto. Utile per chi tende a smarrire le chiavi di casa o per chi ha paura di perdere la borsa. L’app TrackiSafe permette quindi di localizzare in tempo reale l’oggetto e di ricevere notifiche in caso venga spostato.

Vodafone V-Multi Tracker può essere utile anche in caso di emergenza. Premendo un apposito pulsante, gli utenti potranno inviare un SOS per condividere automaticamente la loro posizione con i contatti precedentemente registrati.

Vodafone V-Multi Tracker può già essere acquistato nei negozi Vodafone o online al prezzo di 49 euro. Previsto un canone di 3 euro al mese per tenere attivo il servizio. I clienti Vodafone possano rateizzare l’acquisto del dispositivo in 30 rate da 0,99 euro con un anticipo di 9,99 euro.

Vodafone V-Multi Tracker funziona in tutta Europa e dispone di un’autonomia operativa sino a 2 giorni completi.

Vodafone V-Multi Tracker si affianca a dispositivi della linea “V by Vodafone” come V-Home, V-Auto, V-Bag, V-Pet e V-SOS Band. Maggiori informazioni sul dispositivo, sui servizi offerti e sui costi, direttamente all’interno del sito dell’operatore.