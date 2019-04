Asus annuncia Rog Strix Helios

Antonino Caffo,

Asus ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Rog Strix Helios, il primo case del marchio per il gaming PC. Rog Strix Helios è di fatto un mid tower di fascia premium con un’estetica particolarmente curata, un efficace sistema di gestione dei cavi e un ampio spazio per alloggiare i più evoluti sistemi di raffreddamento a liquido. Sviluppato appositamente per ospitare i componenti della serie, rappresenta una scelta di sicuro interesse per ogni appassionato di gaming.

Rog Strix Helios è stato progettato per chi intende creare configurazioni gaming belle e appariscenti. Dotato di tre superfici in vetro temperato, dallo spessore di 4mm ed impreziosite da un raffinato effetto fumé, consente integrazioni nella scocca in alluminio spazzolato, arricchita frontalmente da effetti di luce provenienti dall’illuminazione Aura RGB. I led sono configurabili singolarmente e possono essere personalizzati con milioni di tonalità di colore e una ampia varietà di gamme preimpostate, sincronizzabili attraverso l’ecosistema Aura Sync. In aggiunta all’orientamento standard, Rog Strix Helios offre la possibilità di installare due GPU anche in senso verticale.

Il case è stato pensato con cover versatili e un efficiente sistema di organizzazione dei cavi, così da mantenere lo spazio interno ordinato e pulito. Una cover multifunzione regolabile che integra i braccetti della GPU copre intelligentemente i cavetti, garantendo un solido sostegno per le schede video oltre che poter ospitare un SSD o un Rog Aura Terminal.

Ma non è tutto: assicura la più assoluta capacità di espansione, ospitando una scheda madre in formato EATX e offrendo tutto lo spazio necessario per l’installazione dei più evoluti sistemi di raffreddamento a liquido. Oltre al supporto per radiatori frontali e superiori, fino rispettivamente a 420 mm e 360 mm, lo spazio interno è sufficiente ampio da consentire di installare agevolmente pompa e serbatoio del raffreddamento a liquido. Il case è dotato inoltre di un pratico pannello nella zona superiore, con un set di opzioni di input/output. Rog Strix Helios è disponibile in preordine al prezzo consigliato di 279 euro.