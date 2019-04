ASUS annuncia lo ZenFone Live L2

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato ZenFone Live L2, uno smartphone di fascia bassa che sostituisce il precedente ZenFone Live L1. Le differenze tra i due modelli sono minime, ma ci sono alcuni miglioramenti in termini di design e specifiche. Il nuovo dispositivo potrebbe arrivare in Italia, come avvenuto per il suo predecessore.

Lo ZenFone Live L2 possiede una cover in plastica lucida con gradienti, ovvero sfumature cromatiche che migliorano l’estetica. Lo schermo IPS da 5,5 pollici ha una risoluzione HD+ (1440×720 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18:9. Non c’è nessun notch, ma cornici piuttosto evidenti. Lo screen-to-body ratio è pari all’82,3%. ASUS offre due configurazioni con processore Snapdragon 425 e Snapdragon 430, affiancati rispettivamente da 16 e 32 GB di storage. Entrambe le versioni integrano 2 GB di RAM. Non manca lo slot ibrido con microSD e due nano SIM.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0, flash LED e autofocus PDAF. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 5 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.4. La funzionalità PixelMaster include le modalità Auto, Beauty, Panorama e Time Lapse. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e una batteria da 3.000 mAh che offre un’autonomia fino a 29 ore di conversazione. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia ZenUI 5.0. Due i colori disponibili: Rocket Red e Cosmic Blue. ASUS non ha comunicato il prezzo. Lo smartphone verrà commercializzato in Bulgaria, Canada, Ucraina e Stati Uniti, ma la distribuzione verrà sicuramente estesa ad altri paesi.