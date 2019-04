Wind All Digital per i nuovi clienti solo online

Filippo Vendrame,

Wind All Digital è una speciale tariffa che Wind, brand di Wind Tre, offre a tutti i nuovi clienti che acquisteranno una SIM online con o senza portabilità. Tale offerta, infatti, non è attivabile nei negozi dell’operatore. Nello specifico, questa tariffa disponibile ancora per tutto il weekend, offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico 4G al costo di 11,99 euro al mese.

Nessun costo di attivazione. Hotspot, Segreteria Telefonica ed SMS MyWind, per sapere chi ti ha cercato, sono inclusi. Inoltre, nessun vincolo di durata. Tutti i costi si addebitano su credito residuo. L’attivazione dell’opzione e il contestuale addebito del costo verranno confermati con un SMS. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese a partire dalla data di attivazione e può essere disattivata inviando un SMS con testo NO ALL DIGITAL al 4033 con efficacia al termine del periodo del rinnovo. I minuti verso tutti inclusi nell’offerta sono senza scatto alla risposta. Il traffico non include quello effettuato in roaming internazionale al di fuori dell’Unione Europea, le chiamate verso numerazione a tariffa Speciale, le chiamate dati/fax, quelle verso numerazioni di gestori esteri e non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. In caso di disattivazione dell’opzione le chiamate nazionali saranno tariffate secondo il proprio piano tariffario.

Gli SMS nazionali sono tariffati secondo il proprio piano tariffario. Superati i Giga disponibili la navigazione sarà bloccata.

Il traffico Internet incluso è valido per le connessioni sviluppate in Italia e in roaming in Unione Europea sotto copertura 4G/LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS a esclusione delle connessioni GSM e del traffico effettuato da punto di accesso blackberry.net.

L’offerta non è compatibile con tutte le opzioni che includono un bonus nazionale e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e Giga ad eccezione delle offerte optional +200 SMS, Travel Weekly, Call Your Country e Wind Junior Protect.

Maggiori dettagli sul sito di Wind.