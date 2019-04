Nikon svela la Coolpix W150

Antonino Caffo,

Arriva giusto in tempo per l’estate la nuova, e coloratissima, Nikon Coolpix W150. Si tratta di una fotocamera compatta con una risoluzione di 13,2 megapixel e uno zoom ottico 3x. Dotata di funzioni che rendono facile la registrazione di foto e filmati e del Dynamic Fine Zoom massimo a 6x, la fotocamera è impermeabile fino a una profondità di 10 metri e in grado di resistere a cadute da 1,8 metri, resistente alla polvere e al freddo a -10 ° C.

Queste caratteristiche la rendono un compagno ideale in diverse situazioni, anche estreme: dalla piscina e spiaggia, all’aperto nei giorni di pioggia, eventi acquatici, neve o persino sabbia. Il suo corpo è progettato con una forma moderatamente curva che rende l’oggetto comodo da tenere in mano e usare, anche per i bambini con mani piccole. È disponibile nelle opzioni di colore blu e bianco di base, oltre a tre nuovi modelli; resort, fiore e arancio.

Ma andiamo nel tecnico: i pulsanti sul retro riprendono, di volta in volta, i colori principali del corpo macchina. L’interfaccia utente è stata leggermente modificata rispetto alle Coolpix precedenti, per facilitare la navigazione e permettere agli utenti di scegliere velocemente tra cinque modalità predefinite, che includono impostazioni speciali per le riprese subacquee e una nuova possibilità di inquadratura del viso, che rileva e cattura automaticamente i volti umani sott’acqua. C’è persino una funzione “Smile Timer” che rilascia in automatico l’otturatore quando rileva un sorriso sul volto di un soggetto.

Wi-Fi e Bluetooth sono il minimo per abilitare una connessione diretta a SnapBridge, che è a bassa energia per il trasferimento automatico delle immagini su un dispositivo intelligente. E c’è di più: con Exchange Messages, un utente può comunicare con un altro registrando e allegando messaggi vocali alle foto, in una sorta di contatto diretto. Prezzi e disponibilità precise saranno resi noti a breve anche se Nikon ha confermato un arrivo nei negozi entro il prossimo mese.