TIM, nuove offerte Internet 100 e 200 Giga

Filippo Vendrame,

TIM mette mano al suo listino consumer e dalla giornata di oggi, 29 aprile, arrivano diverse novità. In particolare, TIM propone nuove versioni delle opzioni dati Internet 100GB e Internet 200GB. Entrando nelle specifico, attivando “Internet 100GB per 6 mesi”, i clienti TIM potranno disporre di 100 GB di traffico dati da usare nell’arco di 6 mesi senza limitazioni di fasce orarie come avveniva in precedenza. Costo di 49,99 euro per i primi 6 mesi. I rinnovi costeranno 49 euro l’uno (ogni sei mesi).

“Internet 200GB” per 1 anno sarà, adesso, attivabile da tutti. In precedenza era riservata ai clienti TIM di rete fissa. Gli aderenti avranno a disposizione 200 GB di traffico da consumare in un anno. Costo di 99,99 euro per il primo anno e poi rinnovi annuali da 99 euro. I costi sono addebitati su credito residuo, carta di credito o conto corrente bancario. Non sono previsti costi di attivazione. Tali opzioni dati possono essere utilizzate anche in roaming in Unione Europea (sino a 50 GB al mese). In caso di superamento del limite di traffico, la navigazione si bloccherà sino al successivo rinnovo.

Oltre a queste opzioni dati, TIM continua ad offrire anche i piani Internet 10GB, Supergiga 20 e Supergiga 40. Attivando tutte queste opzioni dati, i clienti TIM potranno acquistare un modem 4G WiFi con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.

Chiude, invece, la commercializzazione delle seguenti offerte: Internet per 1 Anno Start; Internet per 1 Anno Large; Internet annuale START; Internet annuale LARGE; Internet annuale START CON MODEM; Internet annuale LARGE CON MODEM.

Dal 7 maggio chiuderà anche il servizio opzione Edicola.

Inoltre, il taglio di ricarica da 12 euro in modalità “Ricarica+” sarà trasformato, sempre da oggi 29 aprile, in un taglio di ricarica standard.

Maggiori dettagli sulle novità di TIM direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.