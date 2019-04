AMD celebra 50 anni di innovazioni

Luca Colantuoni,

AMD festeggerà domani 1 maggio i suoi 50 anni di attività, durante i quali ha portato sul mercato numerose innovazioni. Il chipmaker di Sunnyvale ha più volte superato il suo storico rivale Intel nel settore dei processori. In seguito all’acquisizione di ATI Technologies, AMD è diventato anche un diretto concorrente di NVIDIA nel settore delle GPU. Per celebrare lo storico anniversario è possibile acquistare le Gold Edition del processore Ryzen 7 2700X e della scheda video Radeon VII.

AMD (Advanced Micro Devices) è stata fondata il 1 maggio 1969 da Jerry Sanders (CEO fino al 2002) e altri sette colleghi provenienti da Fairchild Semiconductor. Il primo chip è stato il contatore logico Am2501, realizzato il 1 settembre 1970, che ha ottenuto un grande successo. L’ingresso nel mercato dei microprocessori avviene nel 1975 con Am9080, un clone del noto Intel 8080. Il 25 marzo 1991 debutta invece la CPU Am386, clone di Intel 80386. Il successore Am486 (1 aprile 1993) era il 20% più veloce di Intel 80486 e aveva un prezzo inferiore.

Il primo processore progettato da AMD è stato K5 (27 marzo 1996). L’arrivo sul mercato del K6 (2 aprile 1997) ha permesso di ridurre i prezzi dei PC sotto i 1.000 dollari. La serie Athlon viene annunciata il 23 giugno 1999 e il modello Athlon 1000 (6 marzo 2000) è stato il primo processore a raggiungere la velocità di 1 GHz. Athlon 64 Opteron (22 aprile 2003) è stato invece il primo processore al mondo con architettura a 64 bit.

Il 25 ottobre 2006 è avvenuta l’acquisizione di ATI Technologies. La Radeon HD 4890 è stata la prima GPU al mondo a raggiungere la frequenza di 1 GHz (con overclock di fabbrica). La prima APU (Accelerated Processing Unit), che unisce CPU e GPU sul singolo die, è stata annunciata il 4 gennaio 2011. I processori AMD sono integrati anche nelle console Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One. Le CPU Ryzen, basate sull’architettura Zen, sono state introdotte il 13 dicembre 2016.

In occasione dell’importante avvenimento, AMD offre ai suoi fan le Gold Edition del Ryzen 7 2700X e della Radeon VII, insieme ai codici coupon per le versioni gratuite dei giochi World War Z e Tom Clancy’s The Division 2. La promozione è valida dal 29 aprile all’8 giugno 2019.