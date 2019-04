Wind, offerte operator attack e winback nei negozi

Filippo Vendrame,

Wind, brand di Wind Tre, continua a proporre nuove offerte operator attack e winback all’interno dei suoi negozi. Trattasi di tariffe speciali pensate per determinati target di utenti. Offerte, dunque, dedicate a tutti coloro che acquisteranno una nuova SIM ed effettueranno la portabilità da uno specifico operatore. Più nello specifico, Wind Smart 50 Flash offre chiamate illimitate verso tutti oltre a 50 GB di traffico Internet. Il tutto al costo di 6,99 euro al mese. Costo di attivazione di 11,99 euro al posto dei 21,99 euro canonici ma solo se la SIM rimarrà attiva almeno 24 mesi. In caso contrario Wind addebiterà i 10 euro dello sconto iniziale sul credito residuo del cliente. Offerta dedicata a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali.

Il costo della SIM è di 10 euro con un centesimo di ricarica inclusa. Per gli ex clienti, Wind ha lanciato una campagna promozionale chiamata “Torna in Wind”. Alcuni ex clienti che avevano lasciato il consenso a ricevere offerte commerciali riceveranno SMS promozionali con le offerte a loro dedicate. Nello specifico, l’operatore arancione propone Wind Smart 50 Flash+ e All Inclusive 50 Special 9.99. Più nei dettagli, Wind Smart 50 Flash+ è identica a Wind Smart 50 Flash con l’unica differenza che è rivolta agli ex clienti Wind. Invece, All Inclusive 50 Special 9.99 propone chiamate illimitate verso tutti, 200 SMS e 50 GB di traffico Internet.

Il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Costo di attivazione pari a 11,99 euro al mese invece di 26,99 euro se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario, Wind addebiterà i 15 euro scontati direttamente sul credito residuo del cliente.

Le offerte winback possono essere attivate solamente nei negozi mostrando l’SMS ricevuto.

Tutte queste offerte permettono l’attivazione gratuita di Sms My Wind, il servizio di reperibilità che avvisa delle chiamate ricevute quando l’utenza non è reperibile.