Chrome OS 74 disponibile: ecco tutte le novità

Marco Locatelli,

Dopo il rilascio del browser Chrome 74 per Android, Mac, Windows e Linux, ecco che Google distribuisce la nuova versione del sistema operativo Chrome OS. Tra le funzionalità principali, una nuova funzione Ricerca unificata che riprogetta l’esperienza dell’Assistente Google, strumenti di annotazione PDF e tanto altro.

La nuova Ricerca di Chrome OS 74 è stata ripensata per offrire un’esperienza utente migliore e che si adatta alle ricerche su dispositivi diversi, su web e con l’assistente Google. Toccando il campo di ricerca, senza inserire alcun testo nella casella, verranno visualizzati i suggerimenti della app e mostrate le domande fatte in precedenza.

Passando il mouse su qualsiasi elemento nella cronologia consentirà agli utenti di eliminarlo rapidamente dal proprio account in seguito ad una richiesta di conferma. Importante anche il nuovo ruolo di Assistente Google, che ora diventa prioritario su ogni query.

Per quanto riguarda il software di visualizzazione PDF, il nuovo Chrome OS ora dispone di strumenti di annotazione incorporati, il che significa che è possibile evidenziare testi o aggiungere note tramite una penna, che può essere utilizzata tramite pennino, touch o semplice puntatore del mouse. Non mancano poi gli strumenti per cancellare o annullare un’operazione.

Novità anche per quanto riguarda l’app fotocamera di Google, che ora supporta le videocamere USB esterne, e le riconosce come webcam, microscopi USB e pure gli scanner. Se in precedenza il salvataggio dei file e la creazione di nuove cartella era limitato alla cartella Download predefinita, oggi con Chrome OS 74 tutte queste azioni sono possibili nel percorso “I miei File”.

Le applicazioni Linux su Chrome OS possono ora riprodurre audio. Il nuovo sistema operativo Chrome OS 74 sarà disponibile su tutti i Chromebook a partire nelle prossime settimane.