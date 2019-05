Ducati si butta su uno scooter elettrico

Filippo Vendrame,

Ducati ha più volte confermato che intende realizzare una moto elettrica. Tuttavia, la prima moto elettrica di Borgo Panigale non sarà una supersportiva ma piuttosto uno scooter. Vmoto, un produttore cinese di scooter elettrici, ha firmato un accordo di collaborazione proprio con la Ducati per la produzione di uno scooter a batteria per l’azienda italiana. Non si tratterà di un prodotto nuovo in quanto la partnership prevede che l’azienda cinese produca i suoi scooter elettrici CUx con il marchio Ducati.

Ovviamente, questi scooter elettrici saranno leggermente rivisti per essere offerti con un allestimento premium che rifletta al meglio il brand italiano. Anche il prezzo sarà ovviamente adeguato ai nuovi contenuti offerti da questa versione speciale dello scooter elettrico. Gli scooter elettrici CUx con marchio Ducati saranno distribuiti e venduti utilizzando la rete esistente di Vmoto, ma Ducati gestirà gran parte della campagna marketing. L’amministratore delegato di Ducati ha in precedenza accennato al fatto che la società stava già lavorando alla propria motocicletta elettrica , anche se questa non è la direzione che molti si aspettavano.

Tuttavia, la Ducati si è già buttata nel settore delle e-bike e quindi non sarà la prima volta che si allontana dal suo core business. Lo scooter elettrico CUx è stato finora commercializzato con il marchio Super SOCO. Lo scooter elettrico CUx 2019 è dotato attualmente di un motore Bosch da 2,8 kW (3,75 cavalli) ed offre una velocità massima di 45 km/h. Non si tratta di uno scooter sportivo, quindi, ma di una due ruote adatta per semplificare la mobilità urbana.

Lo scooter ha un pacco batteria da 1,8 kWh che offre fino a 75 km di autonomia. La ricarica si può effettuare anche a casa grazie alla possibilità di poter rimuovere agilmente la batteria. Lo scooter include pure una fotocamera frontale che può essere utilizzata come action cam per la condivisione degli scatti sui social media o come dash cam.