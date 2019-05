Xiaomi Mi MIX 3 5G disponibile in Europa

Luca Colantuoni,

Arriva in Europa il primo smartphone del produttore cinese compatibile con le reti di nuova generazione. Lo Xiaomi Mi MIX 3 5G può essere acquistato in Svizzera tramite l’operatore telefonico Sunrise. Oltre al modem 5G, questo modello differisce dalla versione LTE per la presenza di alcuni componenti hardware differenti e l’uso di un materiale più resistente per il telaio. Le vendite del dispositivo Xiaomi sono iniziate il 2 maggio.

Il Mi MIX 3 5G possiede un frame in alluminio serie 7000 e una cover in ceramica. Il processore è ovviamente lo Snapdragon 855, l’unico attualmente compatibile con il modem Snapdragon X50. Dato che il 5G ha consumi leggermente superiori, Xiaomi ha incrementato la capacità della batteria da 3.200 a 3.800 mAh. Tutte le altre specifiche rimangono invariate: schermo AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.8) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x.

Il produttore ha progettato un meccanismo slider con magneti al neodimio che scorrere lo schermo verso il basso e attivare le due fotocamere frontali da 24 e 2 megapixel. Altre caratteristica unica è il sistema di raffreddamento con un materiale a cambiamento di fase e una heat pipe composta da sei strati di grafite. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G (sub 6GHz).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e la batteria da 3.800 con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4+. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Il prezzo del Mi MIX 3 5G è 847 franchi svizzeri. Nei prossimi mesi arriverà sicuramente anche in Italia.