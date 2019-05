Amazon Echo Dot, Echo e Fire TV Stick in sconto

Filippo Vendrame,

Ghiotta occasione lanciata da Amazon. Tre dei suoi più interessanti prodotti sono stati, infatti, scontati e potranno essere acquistati ad un prezzo davvero molto interessante. Trattasi degli smart speaker Echo Dot (3ª generazione), Echo (2ª generazione) e della sua chiavetta multimediale Fire TV Stck. Gli interessanti potranno acquistare questi prodotti in sconto rispettivamente a 39,99 euro, 79,99 euro e 29,99 euro.

Amazon Echo Dot, si ricorda, è sostanzialmente la versione entry level degli smart speaker di casa Amazon. Nonostante questo, offre praticamente le stesse caratteristiche dei prodotti di fascia più alta. Vera differenza con i modelli più costosi, un reparto audio meno sofisticato ma comunque più che sufficiente a diffondere negli ambienti di casa musica di buona qualità. Ovviamente, presente l’assistente vocale Alexa.

Amazon Echo, invece, è il fratello maggiore del precedente modello e si mette in luce soprattutto per un impianto audio più strutturato ed in grado di garantire una maggiore qualità nella riproduzione del suono. Presente Alexa grazie alla quale sarà possibile effettuare una serie di operazioni con il solo ausilio della voce.

Amazon Fire Stick, invece, più che una chiavetta multimediale è un vero e proprio mini media center da collegare alla TV di casa per renderla smart. Sarà possibile accedere ad un ampio catalogo di applicazioni che permetteranno di vedere la TV in streaming, navigare su Internet, giocare e molto altro ancora.

Gli utenti iscritti al programma Amazon Prime possono, inoltre, beneficiare dei vantaggi a loro dedicati ed in particolare la consegna in un giorno del prodotto acquistato.

Maggiori informazioni sulle offerte di Amazon e sulle modalità di spedizione direttamente all’interno del sito di Amazon.it.