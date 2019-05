Hyundai, nuova Ioniq Electric con più autonomia

Filippo Vendrame,

Hyundai ha annunciato l’atteso restyling della sua Ioniq Electric che grazie ad un nuovo pacco batteria guadagna una maggiore autonomia. In realtà, il costruttore coreano aveva già svelato ad inizio anno il restyling della famiglia Ioniq che si compone di un modello ibrido, di un modello plug-in e di una versione totalmente elettrica. Adesso, però, Hyundai ha condiviso ulteriori dettagli ed in particolare quelli riguardanti la versione a batteria della sua apprezzata berlina.

La nuova Hyundai Ioniq Electric dispone di un pacco batteria da 38,3 kWh in grado di garantire una percorrenza di 294 Km secondo il ciclo di omologazione WLTP. Trattasi di un’autonomia molto elevata in rapporto alla dimensione del pacco batteria ma questo non stupisce in quanto la Hyundai Ioniq Electric si è sempre messa in luce come un’autovettura molto efficiente. Altre novità riguardano il motore elettrico che adesso può disporre di 136 cavalli e di una coppia massima di 295 Nm (stesso motore della Kona EV). Piccolo upgrade anche per il caricatore di bordo che passa da 6,6 kW a 7,2 kW. In corrente continua, invece, la Hyundai Ioniq Electric può caricare a potenze sino a 100 kW (standard Combo).

Trattandosi di un restyling, ci sono novità sia di estetica che di sostanza negli interni. Le differenze più marcate con il precedente modello si notano sulla parte frontale dell’auto dove spicca un nuovo disegno del paraurti. Ridisegnata anche la fanaleria caratterizzata da luci a LED.

Molto interessanti anche gli interni dove spicca in particolare il nuovo display da 10,5 pollici del sistema infotelematico. Al posto del cruscotto, invece, un monitor da 7 pollici completamente digitale.

Presente anche il sistema BlueLink che permette di gestire alcune funzionalità dell’auto da remoto attraverso un’app per smartphone. La nuova Hyundai Ioniq Electric arriverà a settembre ad un prezzo non ancora comunicato.