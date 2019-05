Luca Colantuoni,

Un noto e affidabile leaker ha condiviso su Twitter l’invito ad un evento organizzato da Motorola a San Paolo (Brasile) per il giorno 15 maggio. Il produttore statunitense dovrebbe annunciare il nuovo One Vision, del quale sono già circolate diverse indiscrezioni. Possibile anche il debutto del modello One Action con tre fotocamere posteriori, finora noto come One Vision Plus.

Nel catalogo del produttore sono attualmente presenti gli smartphone Motorola One e Motorola One Power (solo il primo è disponibile in Italia). I successori dovrebbero appunto essere Motorola One Vision e Motorola One Action. Di quest’ultimo ci sono poche informazioni, ma sembra che l’unica differenza visibile sia rappresentata dal numero di fotocamere posteriori. Per il One Vision si prevedono due fotocamere, una delle quali dovrebbe avere un sensore da 48 megapixel, mentre l’altra verrebbe sfruttata per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh.

#Motorola One Vision would be launched in São Paulo, Brazil on May 15. pic.twitter.com/mgsI1cvthL — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) May 1, 2019

Il One Action dovrebbe invece avere tre fotocamere con sensori da 12 megapixel. Caratteristica comune sarà quasi certamente il design “hole punch”. Il notch degli attuali modelli verrà sostituito da un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, in corrispondenza della fotocamera frontale. I suffissi “Vision” e “Action” sono un chiaro riferimento al formato cinema dello schermo. Si prevede infatti un display da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel) e rapporto di aspetto 21:9, come sui recenti Sony Xperia 1, 10 e 10 Plus.

Queste sono le altre possibili specifiche del Motorola One Vision: processore octa core Exynos 9610, 3 o 4 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage, batteria da 3.500 mAh, lettore di impronte digitali sul retro, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà Android 9 Pie in versione stock, essendo entrambi smartphone Android One. Il Motorola One Vision dovrebbe arrivare anche in Italia. Almeno tre i colori disponibili al lancio: nero, blu e oro. Il prezzo previsto è circa 400 euro.