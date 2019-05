Smart Home con Xiaomi: cosa acquistare

Filippo Vendrame,

Il settore delle smart home o della domotica è in pieno fermento. Sempre più produttori lanciano sul mercato prodotti che permettono di rendere la casa più smart grazie alla possibilità di automatizzare alcune funzionalità che possono essere gestite anche da remoto attraverso un’applicazione per smartphone. Sistemi di illuminazione, apparati per la videosorveglianza, termostati, smart speaker e tanto altro sono sempre più presenti nelle abitazioni. Merito di questa diffusione i costi di accesso sempre più bassi, la facilità di poter trovare ed installare questi dispositivi e la presenza in casa degli smart speaker che hanno iniziato ad abituare le persone a poter gestire in una maniera diversa e più smart i dispositivi di casa.

Tra i produttori più attivi nel campo delle smart home sicuramente Xiaomi. Molti pensano a questo brand cinese come ad un produttore di smartphone o di computer. In realtà, Xiaomi produce di tutto ed in particolare moltissimi gadget high tech tra cui, appunto, quelli dedicati alle smart home. C’è quindi solamente l’imbarazzo della scelta perché Xiaomi produce davvero ogni sorta di dispositivo immaginabile. Il tutto con la sua consueta qualità.

Smart Home con Xiaomi

Mi Smart Sensor Set (↑)

Chi vuoi iniziare ad automatizzare la propria casa può partire da questo kit di Xiaomi. Mi Smart Sensor Set permette di avere il completo controllo sui dispositivi smart della casa attraverso un’applicazione mobile dotata di un’interfaccia chiara. Le possibilità di personalizzazione sono molto elevate. Per esempio sarà possibile fare in modo che le luci si accendono al passaggio di una persona e che i depuratori d’aria, per esempio, inizino a funzionare dopo che la porta è stata chiusa.

Pro : costo accessibile, flessibilità d’uso, espandibilità

Prezzo di 79,99 euro. (Scopri gli sconti su Amazon)

Xiaomi Mi Home Security Camera 360° (↑)

La sicurezza è molto importante e Xiaomi offre una videocamera per interni con visione notturna ad infrarossi e con rilevamento di movimento. Xiaomi Mi Home Security Camera 360° è piccola e discreta e la sua testina rotante permette di monitorare ogni angola della casa. Attraverso l’integrazione della tecnologia di deep learning e l’ottimizzazione mirata degli algoritmi e del software di rete, la videocamera è in grado di determinare con precisione quando avvisare gli utenti e invia una notifica sul telefono.

Pro : facile, prezzo, qualità generale

Salva i video registrati in Full HD su una memoria microSD o su di un NAS. Prezzo di 39,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

Xiaomi Mi LED smart (↑)

Se l’obiettivo è quello di rendere più intelligente l’illuminazione di casa, le lampadine Xiaomi Mi LED smart possono essere una soluzione molto interessante. Trattasi di lampadine connesse a LED di cui è possibile modificare colore e temperatura. Grazie alla connettività WiFi possono essere gestite tranquillamente attraverso un’app dedicata. Ancora più interessante è il supporto agli assistenti vocali Assistente Google ed Alexa.

Pro : flessibilità di configurazione, supporto assistenti vocali, basso consumo

Questo significa che gli utenti potranno gestirle attraverso dei semplici e comodi comandi vocali. Prezzo di 19,90 euro. (Acquista su Amazon)

Come scegliere (↑)

Scegliere un prodotto per le smart home per la propria abitazione non è un’operazione difficile. Tuttavia bisogna avere esattamente in mente cosa si sta cercando ed il fine per cui lo si vuole utilizzare. Se si vuole puntare a rendere smart l’illuminazione è bene scegliere solo prodotti compatibili tra loro, meglio se dello stesso brand. Inoltre bisogna capire se è necessario disporre di un hub per la gestione oppure se basta solamente un’app.

Stessa cosa per i kit di sorveglianza o per gli allarmi intelligenti. Scelte che possono sembrare tecniche ma che con un minimo di attenzione non sono difficili. Tuttavia, visto che a volte l’installazione di questi dispositivi smart può risultare un po’ ostica, soprattutto nel caso dei kit per la sorveglianza, può essere consigliabile chiedere aiuto a qualche installatore.

La scelta della redazione (↑)

Tra i prodotti Xiaomi recensiti, sicuramente quello più interessante è la lampadina smart per un motivo molto semplice. Senza spendere troppo permette di entrare nel mondo delle smart home senza complicazioni. La lampadina va solo inserita nella lampada e configurata seguendo le istruzioni dell’app. Tutto in maniera rapida e facile.

Se poi rendere l’illuminazione di casa più smart piace, si può iniziare ad automatizzare anche altri aspetti dell’abitazione utilizzando i prodotti sopra descritti.