Avidsen lancia la telecamera IP Wi-Fi autonoma

Antonino Caffo,

Chiunque possegga una videocamera smart per sorvegliare i propri luoghi sa quanto sia difficile adattare il posizionamento, se fisso, a ciò che serve davvero. Magari la porzione di salotto che non prende ulteriori porte di accesso, la cam in mansarda puntata sugli oggetti più preziosi e non le finestre o magari, la necessità di coprire un occhio lungo il giardino. Questo perché la maggior parte dei dispositivi ad-hoc funziona a corrente, quindi è legata a cavi con spazi limitati.



La tecnologia oggi però permette di valicare tali confini, permettendo a webcam normalissime di essere installate ovunque, grazie ad una batteria ricaricabile. Certo, avremo sempre l’incombenza di un’alimentazione periodica ma con un vantaggio assoluto in termini di libertà e versatilità di movimento. Nasce anche per questo la nuova Avidsen Telecamera IP Wi-Fi autonoma, che monta batterie AA ricaricabili tramite una basetta in dotazione.

La promessa è quella di durare fino a 6 mesi, un tempo che, a conti fatti potrebbe benissimo dimezzarsi, restando sempre ottimo. Con la funzione di rilevamento dei movimenti, la telecamera può avviare automaticamente la registrazione sulla scheda microSD e inviare notifiche push immediate. La telecamera può essere posizionata su una superficie piana o fissata al muro grazie alle viti in dotazione e alimentata a scelta tramite un caricabatterie per telefoni cellulari di tipo microUSB o dalle batterie AA LR6: un plus che la rende quindi utilizzabile anche in assenza di una presa di corrente nelle vicinanze. Il software, inoltre, manda in stand by la camera riducendo al minimo i consumi della batteria, estendendone la durata.

Queste le principali caratteristiche:

Alimentazione tramite adattatore di rete USB (non incluso) o 4 batterie AA LR6 (non incluse);

Sensore ottico 720p , angolo di visione di 110°;

, angolo di visione di 110°; Illuminazione a infrarossi per visione notturna accoppiata a sensore di luminosità, portata 8 m;

Alloggiamento per schede microSD fino a 128 GB per la registrazione dei video (non inclusa);

Grado di protezione IP65 per uso interno ed esterno;

Comunicazione audio bidirezionale;

Autonomia con alimentazione tramite set di 4 batterie alcaline: fino a 6 mesi secondo il carico;

La base magnetica, che semplifica la rimozione della telecamera per la sostituzione delle batterie.

La Telecamera IP Wi-Fi autonoma è disponibile sul sito Avidsen e presso i negozi dedicati all’elettronica, al prezzo di 149 euro.